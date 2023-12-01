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Bakan Yerlikaya: 48 ilde düzenlenen ‘Narkogüç-38’ Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 48 ilde düzenlenen ‘Narkogüç-38’ Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Operasyonda 6 ton... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T22:37+0300
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zehir
ali yerlikaya
metamfetamin
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda, 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 391 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi.Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231201/icisleri-bakani-yerlikaya-vanda-4-ton-600-kg-toz-esrar-ve-uyusturucu-tarici-ele-gecirildi-1077986934.html
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zehir, ali yerlikaya, metamfetamin, uyuşturucu
zehir, ali yerlikaya, metamfetamin, uyuşturucu

Bakan Yerlikaya: 48 ilde düzenlenen ‘Narkogüç-38’ Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar ele geçirildi

22:37 01.12.2023 (güncellendi: 22:43 01.12.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Operasyonda 6 ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda, 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 391 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi.
Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlüklerimizin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerindeki kahraman polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki kahraman askerlerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Van’da 4 ton 600 kg toz esrar ve uyuşturucu tarici ele geçirildi
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