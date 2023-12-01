https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-yerlikaya-48-ilde-duzenlenen-narkoguc-38-operasyonunda-6-ton-112-kg-esrar-ele-gecirildi-1077998449.html

Bakan Yerlikaya: 48 ilde düzenlenen ‘Narkogüç-38’ Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar ele geçirildi

Bakan Yerlikaya: 48 ilde düzenlenen ‘Narkogüç-38’ Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Operasyonda 6 ton... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T22:37+0300

2023-12-01T22:37+0300

2023-12-01T22:43+0300

multimedya

zehir

ali yerlikaya

metamfetamin

uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda, 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 391 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi.Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231201/icisleri-bakani-yerlikaya-vanda-4-ton-600-kg-toz-esrar-ve-uyusturucu-tarici-ele-gecirildi-1077986934.html

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zehir, ali yerlikaya, metamfetamin, uyuşturucu