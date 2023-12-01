https://sputniknews.com.tr/20231201/icisleri-bakani-yerlikaya-vanda-4-ton-600-kg-toz-esrar-ve-uyusturucu-tarici-ele-gecirildi-1077986934.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Van’da 4 ton 600 kg toz esrar ve uyuşturucu tarici ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Van’da 4 ton 600 kg toz esrar ve uyuşturucu tarici ele geçirildi

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T14:29+0300

2023-12-01T14:29+0300

2023-12-01T14:53+0300

türkiye

van

uyuşturucu

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu operasyonu

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde devam eden NARKOGÜÇ-38 operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 ton 400 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve 1 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Narkogüç-38 Operasyonumuz 45 ilde devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon gerçekleştiren 6.Hudut Komutanlığındaki Askerimizi ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231201/adalet-bakani-tunc-dogu-akdenizdeki-haklarimizi-koruyabilmek-icin-libya-tezkeresine-ihtiyac-vardi-1077986739.html

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