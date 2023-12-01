https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-goktasin-koruma-polisi-sehit-oldu-1077976012.html
Bakan Göktaş: Yakın koruma ekibimizden bir polis şehit oldu
Bakan Göktaş: Yakın koruma ekibimizden bir polis şehit oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T07:00+0300
2023-12-01T07:00+0300
2023-12-01T07:03+0300
türkiye
mahinur özdemir göktaş
şehit
koruma
kaza
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.Göktaş, şunları kaydetti:
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mahinur özdemir göktaş, şehit, koruma, kaza
mahinur özdemir göktaş, şehit, koruma, kaza
Bakan Göktaş: Yakın koruma ekibimizden bir polis şehit oldu
07:00 01.12.2023 (güncellendi: 07:03 01.12.2023)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.
Göktaş, şunları kaydetti:
"Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."