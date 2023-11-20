https://sputniknews.com.tr/20231120/bakan-yerlikaya-sehitlerimizin-kani-yerde-kalmadi-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1077566945.html
Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 1'i yeşil, diğeri de gri kategoride olmak üzere 2 terörist... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T08:18+0300
2023-11-20T08:18+0300
2023-11-20T08:40+0300
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ali yerlikaya
şehit
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanlar-28 operasyonuna dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 1'i yeşil, diğeri de gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231120/yerlikaya-acikladi-firtinada-kaybolan-kafkametler-gemisi-batti-12-turk-murettebata-ulasilamiyor-1077564186.html
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ali yerlikaya, şehit, operasyon, tweet, x
ali yerlikaya, şehit, operasyon, tweet, x
Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:18 20.11.2023 (güncellendi: 08:40 20.11.2023)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 1'i yeşil, diğeri de gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanlar-28 operasyonuna dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 1'i yeşil, diğeri de gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi" şeklinde konuştu.