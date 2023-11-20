https://sputniknews.com.tr/20231120/bakan-yerlikaya-sehitlerimizin-kani-yerde-kalmadi-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1077566945.html

Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 1'i yeşil, diğeri de gri kategoride olmak üzere 2 terörist... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T08:18+0300

2023-11-20T08:18+0300

2023-11-20T08:40+0300

türkiye

ali yerlikaya

şehit

operasyon

tweet

x

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0c/1057308130_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1180213ae8ef96b7e43bcdb623996c61.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanlar-28 operasyonuna dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 1'i yeşil, diğeri de gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231120/yerlikaya-acikladi-firtinada-kaybolan-kafkametler-gemisi-batti-12-turk-murettebata-ulasilamiyor-1077564186.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, şehit, operasyon, tweet, x