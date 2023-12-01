https://sputniknews.com.tr/20231201/aksenov-kirimdaki-cuma-camiinde-ilk-ibadet-8-aralikta-gerceklesecek-1077990660.html
Aksenov: Kırım’daki Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta gerçekleşecek
Aksenov: Kırım’daki Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta gerçekleşecek
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım’da inşa edilen Cuma Camii’nde ilk ibadetin 8 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T16:53+0300
2023-12-01T16:53+0300
2023-12-01T17:02+0300
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Rusya Federasyonuna bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Radyo Sputnik’e demecinde Kırım’ın Simferopol kentinde inşa edilen Cuma Camii'nde ilk ibadetin 8 Aralık'ta yapılacağını, büyük açılış tarihinin yakın zamanda belirleneceğini belirtti.Aksenov, “Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta yapılacak. Caminin açılış tarihine ilk ibadetten önce karar vereceğiz. Formatı belirleyeceğiz, planı yapacağız ve bunun ne zaman, ne şekilde gerçekleşeceğini söyleyeceğiz. Açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” dedi.Ayrıca, Simferopol'deki Aleksandr Nevskiy Katedrali'nin yeniden inşasının tamamlandığını ve kutsama etkinliklerinin tarihlerinin yakın zamanda belirleneceğini kaydeden Aksenov, "Hem cami hem de katedral, Rus Kırım'ının birer süsü ve aynı zamanda yarımadanın dinler arası ve etnik gruplar arası uyumunun sembolüdür” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html
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rusya, kırım, sergey aksenov, müslüman, namaz, cuma, cuma namazı
rusya, kırım, sergey aksenov, müslüman, namaz, cuma, cuma namazı
Aksenov: Kırım’daki Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta gerçekleşecek
16:53 01.12.2023 (güncellendi: 17:02 01.12.2023)
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım’da inşa edilen Cuma Camii’nde ilk ibadetin 8 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.
Rusya Federasyonuna bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Radyo Sputnik’e demecinde Kırım’ın Simferopol kentinde inşa edilen Cuma Camii'nde ilk ibadetin 8 Aralık'ta yapılacağını, büyük açılış tarihinin yakın zamanda belirleneceğini belirtti.
Aksenov, “Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta yapılacak. Caminin açılış tarihine ilk ibadetten önce karar vereceğiz. Formatı belirleyeceğiz, planı yapacağız ve bunun ne zaman, ne şekilde gerçekleşeceğini söyleyeceğiz. Açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” dedi.
Ayrıca, Simferopol'deki Aleksandr Nevskiy Katedrali'nin yeniden inşasının tamamlandığını ve kutsama etkinliklerinin tarihlerinin yakın zamanda belirleneceğini kaydeden Aksenov, "Hem cami hem de katedral, Rus Kırım'ının birer süsü ve aynı zamanda yarımadanın dinler arası ve etnik gruplar arası uyumunun sembolüdür” ifadelerini kullandı.