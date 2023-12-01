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Aksenov: Kırım’daki Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta gerçekleşecek
Aksenov: Kırım’daki Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta gerçekleşecek
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım’da inşa edilen Cuma Camii’nde ilk ibadetin 8 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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sergey aksenov
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Rusya Federasyonuna bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Radyo Sputnik’e demecinde Kırım’ın Simferopol kentinde inşa edilen Cuma Camii'nde ilk ibadetin 8 Aralık'ta yapılacağını, büyük açılış tarihinin yakın zamanda belirleneceğini belirtti.Aksenov, “Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta yapılacak. Caminin açılış tarihine ilk ibadetten önce karar vereceğiz. Formatı belirleyeceğiz, planı yapacağız ve bunun ne zaman, ne şekilde gerçekleşeceğini söyleyeceğiz. Açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” dedi.Ayrıca, Simferopol'deki Aleksandr Nevskiy Katedrali'nin yeniden inşasının tamamlandığını ve kutsama etkinliklerinin tarihlerinin yakın zamanda belirleneceğini kaydeden Aksenov, "Hem cami hem de katedral, Rus Kırım'ının birer süsü ve aynı zamanda yarımadanın dinler arası ve etnik gruplar arası uyumunun sembolüdür” ifadelerini kullandı.
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rusya, kırım, sergey aksenov, müslüman, namaz, cuma, cuma namazı
rusya, kırım, sergey aksenov, müslüman, namaz, cuma, cuma namazı

Aksenov: Kırım’daki Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta gerçekleşecek

16:53 01.12.2023 (güncellendi: 17:02 01.12.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım’da inşa edilen Cuma Camii’nde ilk ibadetin 8 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.
Rusya Federasyonuna bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Radyo Sputnik’e demecinde Kırım’ın Simferopol kentinde inşa edilen Cuma Camii'nde ilk ibadetin 8 Aralık'ta yapılacağını, büyük açılış tarihinin yakın zamanda belirleneceğini belirtti.
Aksenov, “Cuma Camii'nde ilk ibadet 8 Aralık'ta yapılacak. Caminin açılış tarihine ilk ibadetten önce karar vereceğiz. Formatı belirleyeceğiz, planı yapacağız ve bunun ne zaman, ne şekilde gerçekleşeceğini söyleyeceğiz. Açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” dedi.
Ayrıca, Simferopol'deki Aleksandr Nevskiy Katedrali'nin yeniden inşasının tamamlandığını ve kutsama etkinliklerinin tarihlerinin yakın zamanda belirleneceğini kaydeden Aksenov, "Hem cami hem de katedral, Rus Kırım'ının birer süsü ve aynı zamanda yarımadanın dinler arası ve etnik gruplar arası uyumunun sembolüdür” ifadelerini kullandı.
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