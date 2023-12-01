https://sputniknews.com.tr/20231201/adabeyan-dolandiriciligi-telefona-gonderilen-kargo-mesajinda-uygulama-tehlikesi-1077978198.html

'Adabeyan' dolandırıcılığı: Telefona gönderilen kargo mesajında 'uygulama' tehlikesi

'Adabeyan' dolandırıcılığı: Telefona gönderilen kargo mesajında 'uygulama' tehlikesi

Türkiye genelinde milyonlarca kişi cep telefonlarına gelen "Adabeyan kargo gönderiniz yola çıktı" mesajıyla uyandı. Bir nevi SMS dolandırıcılığına maruz... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T09:01+0300

2023-12-01T09:01+0300

2023-12-01T09:01+0300

türkiye

kargo

dolandırıcılık

sms

mesaj

türkiye

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Konunun uzmanları gelen mesajı açıp gönderilen apk dosyasını indirenlerin herhangi bir banka uygulaması ya da e devlet uygulamasını açmadan önce telefonlarını fabrika ayarlarına geri döndürmelerinin sağlıklı olacağını belirtti.Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına bu sabah saatlerinde bir alışveriş sitesinin de ismi ve uygulaması taklit edilerek "SMS ile gönderilen Adabeyan kargo gönderiniz yola çıktı, kargo takip '745566511323' numarası" şeklindeki mesaj tedirginliğe yol açtı.Dolandırıcılık furyası olarak nitelendirilen mesajı merak edip açanların ve uygulamayı yükleyin şeklindeki linke tıklayıp gönderilen apk dosyasını indirenler dolandırıcıların açık hedefi haline geliyor.Bankacılık işlemleri kopyalanıyorApk dosyası ile cep telefonuna gizli bir program kuran dolandırıcılar bundan sonra sadece kullanıcının herhangi bir banka uygulamasını açmasını bekliyor ve açtığında da tüm bankacılık işlemlerini kopyalayıp hesaplarını rahatlıkla boşaltabiliyor.Bilişim uzmanları, bu tür mesajlara tıklamamak konusunda vatandaşları uyarıyor. Uzmanlara göre, Kasım ayı indirimleri sebebiyle artan online alışveriş ve kargo dağıtımlarının rekor kırması, dolandırıcıların da ilgisini çekti ve bu tür sahte mesajların yayılmasına yol açtı. Uzmanlar, bu linklerin kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor ve bu linklere tıklanmaması gerektiğini vurguluyor.İnternet bankacılığı kullananlar için riskÖzellikle telefon üzerinden internet bankacılığı kullanan kişiler için bu tür linkler büyük bir risk teşkil ediyor. E-Devlet, internet bankacılığı gibi hassas bilgilerin tehlikeye girebileceği belirtiliyor. Gönderilen mesajı açtığınızda iki ayrı link çıkıyor. Önce bir alışveriş sitesinin uygulamasını taklit eden bir link sonra da yazılım yükleme yapan 2 ayrı link oltalama (phishing) saldırısı. Program hem rehberimizi SMS ve Bankacılık uygulamalarını izleme ve erişim yapıyor.Uzmanlara göre uygulamayı indir linkine tıkladınız ve hatta apk dosyasını telefonunuza yüklediniz, inen programı çalıştır demediyseniz program izleme yapmaya başlamıyor. Eğer çalıştır demeden önce olayın dolandırıcıların tuzağı olduğunu fark ettiyseniz bir an önce o programı cep telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor. Programı çalıştırdınız ve program izleme yapmaya başladı. Bankacılık işlemi yapmadıysanız ve e devlet uygulamasını açmadıysanız yine bir sıkıntı yok bu aşamaya kadar olayın dolandırıcıların tuzağı olduğunu anlarsanız ya programı silmeniz ya da telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürmeniz gerekiyor. Programı çalıştırıp ve internet bankacığı işlemlerini yaptığınız anda işe iş işten geçmiş oluyor ve dolandırıcılar banka şifrelerinizi ele geçiriyor. Hatta banka hesaplarınız saniyeler içerisinde boşaltılıyor.

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