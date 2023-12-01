https://sputniknews.com.tr/20231201/abdde-pfizere-kovid-19-asisi-davasi-1077998273.html

ABD'de Pfizer'e 'Kovid-19 aşısı' davası

ABD'de Pfizer'e 'Kovid-19 aşısı' davası

ABD'nin Teksas eyaletinde, başsavcı Ken Paxton, ilaç şirketi Pfizer'e, Kovid-19 aşısının etkinliğini abarttığı ve halkı aldattığı gerekçesiyle dava açma kararı... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T21:44+0300

2023-12-01T21:44+0300

2023-12-01T21:47+0300

koronavirüs

teksas

abd

abd

pfizer

aşı

aşı pasaportu

aşı karşıtlığı

zorunlu aşı

aşı zorunluluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077998114_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3f251b892e68dc3647ba195f8d20e390.jpg

ABD'de Teksas eyaleti Başsavcısı Ken Paxton, Pfizer'in Kovid-19'un etkinliği konusunda yanlış bilgi yaydığı nedeniyle ilaç üreticisine Lubbock şehrinde dava açtığını açıkladı.Pfizer'in geliştirdiği aşının yüzde 95 etkili olduğu yönündeki açıklamalarının 'yanıltıcı' olduğunu vurgulayarak, söz konusu aşının kişiler için "göreceli risk azalması" sunduğunu söyleyen Paxton şirketin iddia ettiği sonuçların yalnızca iki aylık klinik araştırma verilerine dayandığını ve 'mutlak risk azalmasının', aşının sadece yüzde 0.85 etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşının kullanılmasının ardından bile Kovid-19 salgının daha da kötüleştiğini belirten başsavcı, suçlamasında, şirketin aşısın etkinliğini kasıtlı olarak yanlış tanıttığını, ticari kazanç elde etmek için gerçekleri söyleyenleri sansürlediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/pfizer-2023te-satislarinda-yuzde-33e-kadar-dusus-bekliyor-1066414663.html

teksas

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

koronavirüs aşısı etkin mi, pfizer iyi mi?