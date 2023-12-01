https://sputniknews.com.tr/20231201/abdde-pfizere-kovid-19-asisi-davasi-1077998273.html
ABD'de Pfizer'e 'Kovid-19 aşısı' davası
ABD'de Pfizer'e 'Kovid-19 aşısı' davası
ABD'nin Teksas eyaletinde, başsavcı Ken Paxton, ilaç şirketi Pfizer'e, Kovid-19 aşısının etkinliğini abarttığı ve halkı aldattığı gerekçesiyle dava açma kararı... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T21:44+0300
2023-12-01T21:44+0300
2023-12-01T21:47+0300
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abd
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zorunlu aşı
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ABD'de Teksas eyaleti Başsavcısı Ken Paxton, Pfizer'in Kovid-19'un etkinliği konusunda yanlış bilgi yaydığı nedeniyle ilaç üreticisine Lubbock şehrinde dava açtığını açıkladı.Pfizer'in geliştirdiği aşının yüzde 95 etkili olduğu yönündeki açıklamalarının 'yanıltıcı' olduğunu vurgulayarak, söz konusu aşının kişiler için "göreceli risk azalması" sunduğunu söyleyen Paxton şirketin iddia ettiği sonuçların yalnızca iki aylık klinik araştırma verilerine dayandığını ve 'mutlak risk azalmasının', aşının sadece yüzde 0.85 etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşının kullanılmasının ardından bile Kovid-19 salgının daha da kötüleştiğini belirten başsavcı, suçlamasında, şirketin aşısın etkinliğini kasıtlı olarak yanlış tanıttığını, ticari kazanç elde etmek için gerçekleri söyleyenleri sansürlediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/pfizer-2023te-satislarinda-yuzde-33e-kadar-dusus-bekliyor-1066414663.html
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koronavirüs aşısı etkin mi, pfizer iyi mi?
koronavirüs aşısı etkin mi, pfizer iyi mi?
ABD'de Pfizer'e 'Kovid-19 aşısı' davası
21:44 01.12.2023 (güncellendi: 21:47 01.12.2023)
ABD'nin Teksas eyaletinde, başsavcı Ken Paxton, ilaç şirketi Pfizer'e, Kovid-19 aşısının etkinliğini abarttığı ve halkı aldattığı gerekçesiyle dava açma kararı aldı.
ABD'de Teksas eyaleti Başsavcısı Ken Paxton, Pfizer'in Kovid-19'un etkinliği konusunda yanlış bilgi yaydığı nedeniyle ilaç üreticisine Lubbock şehrinde dava açtığını açıkladı.
Pfizer'in geliştirdiği aşının yüzde 95 etkili olduğu yönündeki açıklamalarının 'yanıltıcı' olduğunu vurgulayarak, söz konusu aşının kişiler için "göreceli risk azalması" sunduğunu söyleyen Paxton şirketin iddia ettiği sonuçların yalnızca iki aylık klinik araştırma verilerine dayandığını ve 'mutlak risk azalmasının', aşının sadece yüzde 0.85 etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.
Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşının kullanılmasının ardından bile Kovid-19 salgının daha da kötüleştiğini belirten başsavcı, suçlamasında, şirketin aşısın etkinliğini kasıtlı olarak yanlış tanıttığını, ticari kazanç elde etmek için gerçekleri söyleyenleri sansürlediğini vurguladı.