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https://sputniknews.com.tr/20230131/pfizer-2023te-satislarinda-yuzde-33e-kadar-dusus-bekliyor-1066414663.html
Pfizer 2023'te satışlarında yüzde 33'e kadar düşüş bekliyor
Pfizer 2023'te satışlarında yüzde 33'e kadar düşüş bekliyor
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, gelirlerinin rekor kırdığı 2022'ye kıyasla bu yıl, yüzde 29 ile yüzde 33 arasında düşeceğini tahmin ettiğini bildirdi. Şirketin... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T21:54+0300
2023-01-31T21:54+0300
ekonomi
pfizer
abd
ilaç
şirket
bilanço
kar
gelir
düşüş
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Pfizer, 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 24.3 milyar dolara yükseldiği belirtildi.Pfizer'ın gelirinin 2022 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 100,3 milyar dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, bu rakamın şirketin elde ettiği en yüksek gelir olduğu ifade edildi.Şirketin 2023 gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 29 ile yüzde 33 arasında düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu yılki gelir tahmininin 67 milyar dolar ile 71 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.Açıklamada, bu yıl BioNTech ile geliştirilen Kovid-19 aşısı gelirlerinin yüzde 64 düşüşle 13,5 milyar dolara ve Paxlovid antiviral ilacı gelirlerinin de yüzde 58 azalışla 8 milyar dolara inmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/pfizer-yeni-asilar-icin-kovid-19a-neden-olan-virusu-mutasyona-ugratmaya-calisti-1066226366.html
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pfizer, abd, ilaç, şirket, bilanço, kar, gelir, düşüş
pfizer, abd, ilaç, şirket, bilanço, kar, gelir, düşüş

Pfizer 2023'te satışlarında yüzde 33'e kadar düşüş bekliyor

21:54 31.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicPfizer - Paxlovid - ilaç
Pfizer - Paxlovid - ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer, gelirlerinin rekor kırdığı 2022'ye kıyasla bu yıl, yüzde 29 ile yüzde 33 arasında düşeceğini tahmin ettiğini bildirdi. Şirketin gelirleri geçen yıl 100.3 milyar dolarla en yüksek değerini alırken, 2023 gelir beklentisi ise 67-71 milyar dolar aralığında kaldı.
Pfizer, 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 24.3 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Pfizer'ın gelirinin 2022 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 100,3 milyar dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, bu rakamın şirketin elde ettiği en yüksek gelir olduğu ifade edildi.
Şirketin 2023 gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 29 ile yüzde 33 arasında düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu yılki gelir tahmininin 67 milyar dolar ile 71 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu yıl BioNTech ile geliştirilen Kovid-19 aşısı gelirlerinin yüzde 64 düşüşle 13,5 milyar dolara ve Paxlovid antiviral ilacı gelirlerinin de yüzde 58 azalışla 8 milyar dolara inmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
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