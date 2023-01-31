https://sputniknews.com.tr/20230131/pfizer-2023te-satislarinda-yuzde-33e-kadar-dusus-bekliyor-1066414663.html

Pfizer 2023'te satışlarında yüzde 33'e kadar düşüş bekliyor

Pfizer 2023'te satışlarında yüzde 33'e kadar düşüş bekliyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, gelirlerinin rekor kırdığı 2022'ye kıyasla bu yıl, yüzde 29 ile yüzde 33 arasında düşeceğini tahmin ettiğini bildirdi. Şirketin... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T21:54+0300

2023-01-31T21:54+0300

2023-01-31T21:54+0300

ekonomi

pfizer

abd

ilaç

şirket

bilanço

kar

gelir

düşüş

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Pfizer, 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 24.3 milyar dolara yükseldiği belirtildi.Pfizer'ın gelirinin 2022 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 100,3 milyar dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, bu rakamın şirketin elde ettiği en yüksek gelir olduğu ifade edildi.Şirketin 2023 gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 29 ile yüzde 33 arasında düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu yılki gelir tahmininin 67 milyar dolar ile 71 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.Açıklamada, bu yıl BioNTech ile geliştirilen Kovid-19 aşısı gelirlerinin yüzde 64 düşüşle 13,5 milyar dolara ve Paxlovid antiviral ilacı gelirlerinin de yüzde 58 azalışla 8 milyar dolara inmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230126/pfizer-yeni-asilar-icin-kovid-19a-neden-olan-virusu-mutasyona-ugratmaya-calisti-1066226366.html

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pfizer, abd, ilaç, şirket, bilanço, kar, gelir, düşüş