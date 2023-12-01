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ABD'de 5 senatör, Çin'de artan solunum yolu hastalıkları hakkında Biden'ı uyardı
ABD'de 5 senatör, Çin'de artan solunum yolu hastalıkları hakkında Biden'ı uyardı
ABD'de 5 senatör, solunum yolu hastalıklarının arttığı Çin ile ABD arasında seyahat yasağı uygulamasının başlatılmasını talep etti. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T22:58+0300
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Marco Rubio öncülüğünde 5 Cumhuriyetçi senatör, Çin'deki solunum yolu hastalığı vakalarında yaşanan ani yükselişin ardından Biden yönetimine mektup yazdı.Mektupta, Çin'deki çocuklar arasında hızla yayılan "gizemli" ve "bilinmeyen" bir hastalığa değinilerek, "Bu yeni hastalığın yarattığı tehlikeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız" ifadesine yer verildi.Kovid-19 salgını döneminde Çin'in gerçekleri gizlediği anımsatılan mektupta, bunun ABD'ye maliyetine vurgu yapıldı.Mektupta, Biden yönetimi "Amerikalıların sağlığını ve ekonomiyi korumak için gerekli adımları atmaya" çağırılarak, yeni hastalık hakkında "daha fazla bilgi sahibi olana kadar" uygulanacak seyahat yasağının ABD'yi "ölümden, tecritlerden, zorunluluklardan ve daha sonra ortaya çıkabilecek salgınlardan" kurtarabileceği belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Maria Van Kerkhove, geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'de görülen hastalık dalgasının, 2018-2019'da Kovid-19'dan önce gözlemlenen kadar yüksek olmadığını belirtmişti.Ocak 2020'de, eski ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ABD'ye Çin'den yapılacak seyahatlere bazı kısıtlamalar getirmiş, ancak uçuşları yasaklamamıştı.
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senatör, abd, abd, hastalık, çin, asya, asya & pasifik, marco rubio, kovid-19
senatör, abd, abd, hastalık, çin, asya, asya & pasifik, marco rubio, kovid-19

ABD'de 5 senatör, Çin'de artan solunum yolu hastalıkları hakkında Biden'ı uyardı

22:58 01.12.2023
© AP Photo / Andy WongÇin-ABD Bayrak
Çin-ABD Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Andy Wong
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ABD'de 5 senatör, solunum yolu hastalıklarının arttığı Çin ile ABD arasında seyahat yasağı uygulamasının başlatılmasını talep etti.
Marco Rubio öncülüğünde 5 Cumhuriyetçi senatör, Çin'deki solunum yolu hastalığı vakalarında yaşanan ani yükselişin ardından Biden yönetimine mektup yazdı.
Mektupta, Çin'deki çocuklar arasında hızla yayılan "gizemli" ve "bilinmeyen" bir hastalığa değinilerek, "Bu yeni hastalığın yarattığı tehlikeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız" ifadesine yer verildi.
Kovid-19 salgını döneminde Çin'in gerçekleri gizlediği anımsatılan mektupta, bunun ABD'ye maliyetine vurgu yapıldı.
Mektupta, Biden yönetimi "Amerikalıların sağlığını ve ekonomiyi korumak için gerekli adımları atmaya" çağırılarak, yeni hastalık hakkında "daha fazla bilgi sahibi olana kadar" uygulanacak seyahat yasağının ABD'yi "ölümden, tecritlerden, zorunluluklardan ve daha sonra ortaya çıkabilecek salgınlardan" kurtarabileceği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Maria Van Kerkhove, geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'de görülen hastalık dalgasının, 2018-2019'da Kovid-19'dan önce gözlemlenen kadar yüksek olmadığını belirtmişti.
Ocak 2020'de, eski ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ABD'ye Çin'den yapılacak seyahatlere bazı kısıtlamalar getirmiş, ancak uçuşları yasaklamamıştı.
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