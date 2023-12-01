https://sputniknews.com.tr/20231201/21-yuzyil-turkiye-enstitusu-baskani-cumhurbaskaninin-ziyaretlerinde-ticaret-yolu-konusu-gundemde-1077990941.html
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı: Cumhurbaşkanı’nın ziyaretlerinde ticaret yolu konusu gündemde
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı: Cumhurbaşkanı’nın ziyaretlerinde ticaret yolu konusu gündemde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BEA, Katar ve Yunanistan ziyaretlerini değerlendiren 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Dr. Gözde Kılıç Yaşın, Türkiye... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T17:44+0300
2023-12-01T17:44+0300
2023-12-01T17:44+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
katar
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
koridor
ticaret
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Gözde Kılıç Yaşın Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında Birleşik Arap Emirliği’ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonrasında Katar ve Yunanistan ziyaretlerini gerçekleştirecek. Ziyaretler kapsamında bölgesel konuların yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerde gündem gelecek.Ankara Türkiye’nin küresel ticaret hinterlandını güçlendirmek için uluslar arası adımları sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği temaslarda küresel ticaret yollarının da geniş yer tutması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerini değerlendiren 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Dr. Gözde Kılıç Yaşın şunları söyledi:‘Yunanistan ziyaretinde de ticaret yolları gündemde olacak’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında da ticaret yollarını gündeme gelebileceğini ifade eden Yaşın “Cumhurbaşkanının Yunanistan’ı da ziyaret edecek olması, iki ülkeyi ilgilendiren daha özel konuların yanı sıra ulaşım koridoruna Yunanistan’ı da dahil edilmesinin görüşülmesine de olanak sağlayabilir. Ancak görüşmenin temelinde karşılıklı güven telkin etmek, iletişimi açık tutmak niyeti olacaktır. Zengazur Koridoru konusundaki itirazların büyük ölçüde giderildiği düşünülürse Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Orta Koridorla birlikte Türkiye’nin esasen büyük bir ulaşım ağına ev sahipliği yapacağı da görülmektedir. Bu Koridorun IMEC’in devre dışı bıraktığı İran’a ve Yunanistan’a da fayda sağlaması mümkündür” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/cumhurbaskani-erdogan-dubaide-konusuyor-1077989449.html
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
katar
yunanistan
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
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recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), katar, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, koridor, ticaret
recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), katar, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, koridor, ticaret
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı: Cumhurbaşkanı’nın ziyaretlerinde ticaret yolu konusu gündemde
Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BEA, Katar ve Yunanistan ziyaretlerini değerlendiren 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Dr. Gözde Kılıç Yaşın, Türkiye üzerinden geçecek olan Asya ile Avrupa’yı bağlayacak olan ticaret yolu projesinin gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.
Gözde Kılıç Yaşın Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında Birleşik Arap Emirliği’ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonrasında Katar ve Yunanistan ziyaretlerini gerçekleştirecek. Ziyaretler kapsamında bölgesel konuların yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerde gündem gelecek.
Ankara Türkiye’nin küresel ticaret hinterlandını güçlendirmek için uluslar arası adımları sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği temaslarda küresel ticaret yollarının da geniş yer tutması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerini değerlendiren 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Dr. Gözde Kılıç Yaşın şunları söyledi:
"Şimdi de Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak demiryolu ve karayolu ağı gündemde. Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Faw limanından Türkiye’ye uzanan ve İstanbul üzerinden de Avrupa’ya ulaşacak ulaşım hattının 23-24 milyar dolarlık maliyetinin finansmanı Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın zaten Irak, BAE, Katar ve Suudi Arabistan’la bir süredir yürüttüğü temaslar bulunmaktaydı. Cumhurbaşkanı’nın ziyareti Koridor projesinin son adımlarına ulaşıldığının göstergesidir. Bunun çift yönlü sonuçları olacaktır. Bu ziyaretlerde İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarının gündeme gelmemesi imkânsız. Kısa bir süre önce, Eylül ayında ilan edilen Hindistan’dan başlayarak BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail üzerinden Yunanistan’ın Pire limanına ulaşacak IMEC ticaret koridorunun İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonrasında hayata geçirilme ihtimali zayıflamıştır. Ticaret yolları ister Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi olsun ister Hindistan’ın IMEC’i olsun ticari bağların yanı sıra siyasi ilişkileri de geliştirir ve ekonomik kalkınmayı sağlar ve yolun geçtiği her ülke bundan faydalanır. Ancak bir ihtiyacı vardır o da güvenlik. Savaşın, tehdidin olduğu yerlerde güvenlik ortadan kalkar.”
‘Yunanistan ziyaretinde de ticaret yolları gündemde olacak’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında da ticaret yollarını gündeme gelebileceğini ifade eden Yaşın “Cumhurbaşkanının Yunanistan’ı da ziyaret edecek olması, iki ülkeyi ilgilendiren daha özel konuların yanı sıra ulaşım koridoruna Yunanistan’ı da dahil edilmesinin görüşülmesine de olanak sağlayabilir. Ancak görüşmenin temelinde karşılıklı güven telkin etmek, iletişimi açık tutmak niyeti olacaktır. Zengazur Koridoru konusundaki itirazların büyük ölçüde giderildiği düşünülürse Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Orta Koridorla birlikte Türkiye’nin esasen büyük bir ulaşım ağına ev sahipliği yapacağı da görülmektedir. Bu Koridorun IMEC’in devre dışı bıraktığı İran’a ve Yunanistan’a da fayda sağlaması mümkündür” ifadelerini kullandı.