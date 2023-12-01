21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı: Cumhurbaşkanı’nın ziyaretlerinde ticaret yolu konusu gündemde

"Şimdi de Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak demiryolu ve karayolu ağı gündemde. Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Faw limanından Türkiye’ye uzanan ve İstanbul üzerinden de Avrupa’ya ulaşacak ulaşım hattının 23-24 milyar dolarlık maliyetinin finansmanı Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın zaten Irak, BAE, Katar ve Suudi Arabistan’la bir süredir yürüttüğü temaslar bulunmaktaydı. Cumhurbaşkanı’nın ziyareti Koridor projesinin son adımlarına ulaşıldığının göstergesidir. Bunun çift yönlü sonuçları olacaktır. Bu ziyaretlerde İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarının gündeme gelmemesi imkânsız. Kısa bir süre önce, Eylül ayında ilan edilen Hindistan’dan başlayarak BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail üzerinden Yunanistan’ın Pire limanına ulaşacak IMEC ticaret koridorunun İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonrasında hayata geçirilme ihtimali zayıflamıştır. Ticaret yolları ister Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi olsun ister Hindistan’ın IMEC’i olsun ticari bağların yanı sıra siyasi ilişkileri de geliştirir ve ekonomik kalkınmayı sağlar ve yolun geçtiği her ülke bundan faydalanır. Ancak bir ihtiyacı vardır o da güvenlik. Savaşın, tehdidin olduğu yerlerde güvenlik ortadan kalkar.”