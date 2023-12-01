https://sputniknews.com.tr/20231201/12-yuzyilin-mumyalari-sergileniyor-mumya-bolumu-bulunan-turkiyenin-tek-muzesi-1077979174.html

12. yüzyılın mumyaları sergileniyor: Mumya bölümü bulunan Türkiye’nin tek müzesi

12. yüzyılın mumyaları sergileniyor: Mumya bölümü bulunan Türkiye’nin tek müzesi

12. yüzyılda sevdikleri tarafından mumyalanan insan, çocuk, bebek ve kedi mumyaları Türkiye’nin ilk ve tek mumya bölümüyle Aksaray Müzesi’nde sergileniyor... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T10:47+0300

2023-12-01T10:47+0300

2023-12-01T10:47+0300

yaşam

mumya

aksaray

müze

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Aksaray yöresinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan yetişkin insan, çocuk, bebek ve kedi olmak üzere toplam 13 adet mumya Aksaray Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.Mumya bölümü bulunan Türkiye’nin tek müzesiMumyaların özel bölümlerde muhafaza edilerek sergilendiğini anlatan Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, Aksaray Müzesi’nin Türkiye’de ilk ve tek mumya bölümüne sahip olan müze olduğunu kaydetti. Niğde ve Amasya Müzesi’nde mumya bulunduğuna değinen Altın, “Mumya bölümü olarak biz Türkiye’de tek müzeyiz. Daha önce bizim bölgemizden çıkan bir rahibe mumyası var ve bu geçmiş yıllarda Aksaray Müzesi’nin Niğde’ye bağlı olması nedeniyle Niğde Müzesi’ne gönderilmişti. Bir de Amasya Müzesi’nde var ama bunlar tek tiptedir. Tek olan mumya bölümü bizim Aksaray Müzemizde ziyaretçilerimize özel olarak sergileniyor” dedi.'Mumyalar milattan sonra 12. yüzyıla ait'Mumyaların yapılma teknik ve özelliklerinin birbirlerinden farkı olduğunu ifade eden Yusuf Altın, “13 adet mumyamız bulunmaktadır. Bu mumyalar yapılma teknikleriyle, özellikleriyle birbirinden ayrıdır. Bunlar daha çok milattan sonra 12. yüzyıldaki mumyalar. Bu mumyalar Ihlara Vadisi, Çanlı Kilise ve Topakkaya beldesi bölgesindeki ören yerinden çıkarılmış. Mumyalar müzemizin kurtarma çalışmalarıyla çıkarılmış ve bazıları ise yasa dışı yapılan kazılardan çıkarılarak müzemize kazandırılmıştır. Mumyalama tekniği diğer Mısır’daki mumyalama tekniklerinden farklı bir tekniktir. Bu tekniği şöyle özetleyebiliriz; Mısır’daki bizim Orta Asya’daki, İslamiyet’e girmeden önceki Türk geleneklerimizde mumyalama tekniğini biz kullanıyorduk. 3. ve 4. yüzyılda Anadolu’ya gelen Hristiyanlaşmış olan Türk bölgelerinde bu mumyalama adeti devam etmiştir. Ölüye saygı bakımından daha sonra bölgede yaşayan Hristiyanlar da mumyalama tekniğini devam ettirmiştir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230923/peruda-dogalgaz-hatti-calismalari-esnasinda-8-mumya-bulundu-1075713233.html

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