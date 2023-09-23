https://sputniknews.com.tr/20230923/peruda-dogalgaz-hatti-calismalari-esnasinda-8-mumya-bulundu-1075713233.html

Peru'da doğalgaz hattı çalışmaları esnasında 8 mumya bulundu

Peru'da doğalgaz hattı çalışmaları esnasında 8 mumya bulundu

Peru'nun başkenti Lima'da doğalgaz hattının genişletilmesi çalışmaları için kazı yapan işçiler, 8 mumya ve İnka dönemi öncesine ait objeler buldu. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T18:45+0300

2023-09-23T18:45+0300

2023-09-23T18:45+0300

yaşam

peru

mumya

doğalgaz

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Arkeologlarca pek çok tarihi katmana sahip bir "soğan" olarak tanımlanan 10 milyon nüfuslu Lima'da doğalgaz çalışmalarındaki kazılarda tarihi kalıntılara rastlandı.Şehirde doğalgaz dağıtımı yapan Calidda şirketinde çalışan arkeolog Jesus Bahamonde, yaptığı açıklamada, şirketin 19 yılda gaz hatlarını genişletmeye yönelik kazı çalışmalarında mumyalar, çömlekler ve tekstil ürünleri de dahil olmak üzere 1900'den fazla farklı arkeolojik eser ortaya çıkarıldığını söyledi.Bahamonde, "Lima'nın mahalleleri ve sokaklarının altında saklı olan kayıp tarihinin sayfalarını gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.400'den fazla büyük arkeolojik alanın bulunduğu şehirde doğalgaz hattı genişletme çalışmaları sırasında 8 mumyaya rastlandı. Ayrıca, kazılarda çeşitli objeler bulundu.Arkeologlar, buluntuların İchma adı verilen İnka öncesi döneme ait olduğunu düşünüyor.Lima çevresindeki İchma yönetimi, MS 1100 civarında başlayıp 15. yüzyılın sonlarında İnka İmparatorluğu'nun kontrolüne girene dek devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20230623/peruda-3-bin-yillik-mumya-tespit-edildi-1072783825.html

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