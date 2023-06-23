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https://sputniknews.com.tr/20230623/peruda-3-bin-yillik-mumya-tespit-edildi-1072783825.html
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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mumya, peru, fotoğraf, güney amerika, фото
mumya, peru, fotoğraf, güney amerika, фото

Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi

12:20 23.06.2023
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Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi.
© AABaşkent Lima`ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi.
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Başkent Lima`ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi.
© AARimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan 'Huaca La Florida' araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Rimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan 'Huaca La Florida' araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.
© AASan Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.
© AAKazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi.
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi.
© AABulunan mumyanın, bakanlığın da desteğiyle uzmanlarca titiz şekilde araştırılacağı bilgisi paylaşıldı.
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Bulunan mumyanın, bakanlığın da desteğiyle uzmanlarca titiz şekilde araştırılacağı bilgisi paylaşıldı.
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