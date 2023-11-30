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Zerrin Özer'den tedavi süreciyle ilgili açıklama
Zerrin Özer'den tedavi süreciyle ilgili açıklama
Bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı Zerrin Özer, yaptığı açıklamada tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T18:00+0300
2023-11-30T18:00+0300
türkiye
zerrin özer
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
darülaceze
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Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Zerrin Özer, bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle Darülaceze'de tedavi görüyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da geçtiğimiz günlerde Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etmiş, sanatçının tedavisini takip edeceklerini söylemişti.Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özer, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Darülaceze'deki tedavisinin sona erdiğini, bundan sonraki tedavi sürecinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini belirten Özer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’e teşekkürlerini iletti.
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zerrin özer kaç yaşında, zerrin özer son hali, zerrin özer hasta mı,

Zerrin Özer'den tedavi süreciyle ilgili açıklama

18:00 30.11.2023
© İHA / HAKAN GÖNÜLZerrin Özer
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© İHA / HAKAN GÖNÜL
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Bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı Zerrin Özer, yaptığı açıklamada tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edileceğini söyledi.
Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Zerrin Özer, bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle Darülaceze'de tedavi görüyordu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da geçtiğimiz günlerde Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etmiş, sanatçının tedavisini takip edeceklerini söylemişti.
Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özer, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Darülaceze'deki tedavisinin sona erdiğini, bundan sonraki tedavi sürecinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini belirten Özer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’e teşekkürlerini iletti.
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zerrin Özer’i ziyaret etti
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