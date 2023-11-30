https://sputniknews.com.tr/20231130/zerrin-ozerden-tedavi-sureciyle-ilgili-aciklama--1077961631.html

Zerrin Özer'den tedavi süreciyle ilgili açıklama

Zerrin Özer'den tedavi süreciyle ilgili açıklama

Bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı Zerrin Özer, yaptığı açıklamada tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T18:00+0300

2023-11-30T18:00+0300

2023-11-30T18:00+0300

türkiye

zerrin özer

başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

darülaceze

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Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Zerrin Özer, bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle Darülaceze'de tedavi görüyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da geçtiğimiz günlerde Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etmiş, sanatçının tedavisini takip edeceklerini söylemişti.Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özer, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Darülaceze'deki tedavisinin sona erdiğini, bundan sonraki tedavi sürecinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini belirten Özer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’e teşekkürlerini iletti.

https://sputniknews.com.tr/20231129/aile-bakani-mahinur-ozdemir-goktas-zerrin-ozeri-ziyaret-etti-1077898932.html

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