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https://sputniknews.com.tr/20231129/aile-bakani-mahinur-ozdemir-goktas-zerrin-ozeri-ziyaret-etti-1077898932.html
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zerrin Özer’i ziyaret etti
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zerrin Özer’i ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'ye yerleşen şarkıcı Zerrin Özer'i ziyaret etti. Göktaş, Özer'e geçmiş olsun dileğinde... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T10:21+0300
2023-11-29T10:21+0300
yaşam
zerrin özer
mahinur özdemir
darülaceze
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Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'ye yerleşen 66 yaşındaki sanatçıyı ziyaret etti.Darülaceze’deki ziyarette Zerrin Özer ile sohbet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, Özer’in kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.Yürümekte güçlük çekiyorÖzer’in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken şarkıcıya doktorlar nezaretinde devam eden tedavi sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.'Kendi isteğimle seçtim'Geçen günlerde Darülaceze’de tedavi görmeye başladığı ortaya çıkan Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafif de olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarım Zerrin’iniz gayet iyi… Hiç merak etmeyin” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231127/zerrin-ozer-darulacezede-tedavi-altina-alindi-1077819862.html
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zerrin özer, mahinur özdemir, darülaceze
zerrin özer, mahinur özdemir, darülaceze

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zerrin Özer’i ziyaret etti

10:21 29.11.2023
© Fotoğraf : YouTubeZerrin Özer
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'ye yerleşen şarkıcı Zerrin Özer'i ziyaret etti. Göktaş, Özer'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'ye yerleşen 66 yaşındaki sanatçıyı ziyaret etti.
Darülaceze’deki ziyarette Zerrin Özer ile sohbet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, Özer’in kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Yürümekte güçlük çekiyor

Özer’in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken şarkıcıya doktorlar nezaretinde devam eden tedavi sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

'Kendi isteğimle seçtim'

Geçen günlerde Darülaceze’de tedavi görmeye başladığı ortaya çıkan Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafif de olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarım Zerrin’iniz gayet iyi… Hiç merak etmeyin” demişti.
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
TÜRKİYE
Zerrin Özer, Darülaceze’de tedavi altına alındı
27 Kasım, 11:29
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