https://sputniknews.com.tr/20231130/zaharova-lavrovun-uskup-ziyareti-agitin-dusmemek-icin-aldigi-bir-sans-1077965347.html

Zaharova: Lavrov’un Üsküp ziyareti, AGİT'in düşmemek için aldığı bir şans

Zaharova: Lavrov’un Üsküp ziyareti, AGİT'in düşmemek için aldığı bir şans

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Üsküp’te düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımıyla ilgili bir soruya yanıt veren Dışişleri... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

mariya zaharova

sergey lavrov

agit

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımını diplomatik zafer olarak görmediklerini belirtti.Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımının diplomatik zafer olup olmadığı sorusuna, “Bunu böyle değerlendirmenin hiçbir anlamı yok” dedi.Zaharova, “Bu sadece bir şans. AGİT’in tamamen pike yaparak düşmemesi için aldığı bir şans” ifadesini kullandı.Rus diplomat, geçen yıl Polonya’nın yaptığı AGİT dönem başkanlığına dikkat çekerek Rusya heyetinin toplantılara katılımının engellendiğini anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/lavrov-nato-ve-abnin-uzantisi-haline-getirilen-agitin-durumu-icler-acisi-1077958801.html

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mariya zaharova, sergey lavrov, agit