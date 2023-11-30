https://sputniknews.com.tr/20231130/zaharova-lavrovun-uskup-ziyareti-agitin-dusmemek-icin-aldigi-bir-sans-1077965347.html
Zaharova: Lavrov’un Üsküp ziyareti, AGİT'in düşmemek için aldığı bir şans
Zaharova: Lavrov’un Üsküp ziyareti, AGİT'in düşmemek için aldığı bir şans
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Üsküp’te düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımıyla ilgili bir soruya yanıt veren Dışişleri... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T20:12+0300
2023-11-30T20:12+0300
2023-11-30T20:12+0300
dünya
mariya zaharova
sergey lavrov
agit
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımını diplomatik zafer olarak görmediklerini belirtti.Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımının diplomatik zafer olup olmadığı sorusuna, “Bunu böyle değerlendirmenin hiçbir anlamı yok” dedi.Zaharova, “Bu sadece bir şans. AGİT’in tamamen pike yaparak düşmemesi için aldığı bir şans” ifadesini kullandı.Rus diplomat, geçen yıl Polonya’nın yaptığı AGİT dönem başkanlığına dikkat çekerek Rusya heyetinin toplantılara katılımının engellendiğini anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/lavrov-nato-ve-abnin-uzantisi-haline-getirilen-agitin-durumu-icler-acisi-1077958801.html
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mariya zaharova, sergey lavrov, agit
mariya zaharova, sergey lavrov, agit
Zaharova: Lavrov’un Üsküp ziyareti, AGİT'in düşmemek için aldığı bir şans
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Üsküp’te düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımıyla ilgili bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Bu sadece bir şans. AGİT’in tamamen pike yaparak düşmemesi için aldığı bir şans” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımını diplomatik zafer olarak görmediklerini belirtti.
Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımının diplomatik zafer olup olmadığı sorusuna, “Bunu böyle değerlendirmenin hiçbir anlamı yok” dedi.
Zaharova, “Bu sadece bir şans. AGİT’in tamamen pike yaparak düşmemesi için aldığı bir şans” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, geçen yıl Polonya’nın yaptığı AGİT dönem başkanlığına dikkat çekerek Rusya heyetinin toplantılara katılımının engellendiğini anımsattı.