https://sputniknews.com.tr/20231130/zaharova-2-rus-rehineyi-serbest-biraktigi-icin-hamasa-minnettariz-1077949908.html
Zaharova: 2 Rus rehineyi serbest bıraktığı için Hamas'a minnettarız
Zaharova: 2 Rus rehineyi serbest bıraktığı için Hamas'a minnettarız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili ısrarlı taleplere olumlu yanıt veren Hamas'a minnettar olduklarını... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T13:18+0300
2023-11-30T13:18+0300
2023-11-30T13:18+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
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hamas
esir
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rusya
rus vatandaşı
gazze
gazze şeridi
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Gazze Şeridi'nde tutulan Yelena Turfanova ve İrina Tatti adlı 2 Rus rehinenin Hamas yönetimiyle varılan mutabakat sonucunda serbest bırakıldığını söyleyen Zaharova, "Israrlı taleplerimize olumlu yanıt veren Hamas yönetimine minnettarız" dedi.Turfanova ve Tatti'nin İsrail ile Hamas arasındaki rehine takasının koşullarından bağımsız olarak serbest bırakıldığının altını çizen Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu sayede 2 Rus rehinenin evlerine dönme imkanı elde ettiğini kaydetti.Zaharova, Gazze Şeridi'nde tutulan diğer Rus rehinelerin serbest kalmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/bogdanov-rusyanin-gazzeden-tahliye-calismalarinda-sona-gelindi-1077876458.html
filistin
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gazze
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israil-filistin, filistin, hamas, esir, esir takası, rusya, rus vatandaşı, gazze, gazze şeridi
israil-filistin, filistin, hamas, esir, esir takası, rusya, rus vatandaşı, gazze, gazze şeridi
Zaharova: 2 Rus rehineyi serbest bıraktığı için Hamas'a minnettarız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili ısrarlı taleplere olumlu yanıt veren Hamas'a minnettar olduklarını belirtti.
Gazze Şeridi'nde tutulan Yelena Turfanova ve İrina Tatti adlı 2 Rus rehinenin Hamas yönetimiyle varılan mutabakat sonucunda serbest bırakıldığını söyleyen Zaharova, "Israrlı taleplerimize olumlu yanıt veren Hamas yönetimine minnettarız" dedi.
Turfanova ve Tatti'nin İsrail ile Hamas arasındaki rehine takasının koşullarından bağımsız olarak serbest bırakıldığının altını çizen Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu sayede 2 Rus rehinenin evlerine dönme imkanı elde ettiğini kaydetti.
Zaharova, Gazze Şeridi'nde tutulan diğer Rus rehinelerin serbest kalmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.