https://sputniknews.com.tr/20231130/zaharova-2-rus-rehineyi-serbest-biraktigi-icin-hamasa-minnettariz-1077949908.html

Zaharova: 2 Rus rehineyi serbest bıraktığı için Hamas'a minnettarız

Zaharova: 2 Rus rehineyi serbest bıraktığı için Hamas'a minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili ısrarlı taleplere olumlu yanıt veren Hamas'a minnettar olduklarını... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T13:18+0300

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israil- filistin çatışması

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Gazze Şeridi'nde tutulan Yelena Turfanova ve İrina Tatti adlı 2 Rus rehinenin Hamas yönetimiyle varılan mutabakat sonucunda serbest bırakıldığını söyleyen Zaharova, "Israrlı taleplerimize olumlu yanıt veren Hamas yönetimine minnettarız" dedi.Turfanova ve Tatti'nin İsrail ile Hamas arasındaki rehine takasının koşullarından bağımsız olarak serbest bırakıldığının altını çizen Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu sayede 2 Rus rehinenin evlerine dönme imkanı elde ettiğini kaydetti.Zaharova, Gazze Şeridi'nde tutulan diğer Rus rehinelerin serbest kalmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231128/bogdanov-rusyanin-gazzeden-tahliye-calismalarinda-sona-gelindi-1077876458.html

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gazze şeridi

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