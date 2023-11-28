https://sputniknews.com.tr/20231128/bogdanov-rusyanin-gazzeden-tahliye-calismalarinda-sona-gelindi-1077876458.html
Bogdanov: Rusya’nın Gazze’den tahliye çalışmalarında sona gelindi
Bogdanov: Rusya’nın Gazze’den tahliye çalışmalarında sona gelindi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Gazze Şeridi’nden tahliye çalışmalarının sona yaklaştığını, yüzlerce kişinin bölgeden çıkarıldığını... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:30+0300
2023-11-28T17:30+0300
2023-11-28T17:30+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
filistin
israil-filistin
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mihail bogdanov
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Tahliye çalışmalarımız neredeyse sona yaklaşıyor. Gazze Şeridi’nden Rusya’ya dönmek isteyenlerden yüzlerce vatandaşımızı ve yabancı vatandaşı tahliye ettik” ifadesini kullandı.Bogdanov, Filistin Başkanı Mahmud Abbas’ın Rusya ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, “Elbette, ona yaptığımız davet geçerli” dedi.Henüz ziyaret için net bir tarihin belirlenmediğini kaydeden Bogdanov, bu konuda Filistin’den teklifler beklediklerini belirtti.‘Gazze’de ateşkesin uzatılmasından yanayız’Rus diplomat, “Masum insanları kurtarmak için sadece insani aranın uzatılmasını değil, aynı zamanda gerçekten bölgedeki savaşın bitmesini ve tüm bu durumun, güvenliği sağlayabilecek bir siyasi mecraya aktarılmasını da savunuyoruz” diye konuştu.Bogdanov, “Hamas’la temaslarımızın yaşamları kurtarmayı amaçlıyordu. Buna İsrail vatandaşları da dahil. Birçokları çifte vatandaş, aralarında Rusya vatandaşları da var. Temaslarımızın amacı buydu. Listemizde sadece Rusya vatandaşları değil, yakınları da var. Verdiğimiz ve İsrail-Hamas anlaşması dışında Hamas’la doğrudan temaslardan yararlanarak şahsen ricada bulunduğum listede yaklaşık 8-10 kişi vardı” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-abd-filistin-sorununun-cozumsuz-kalmasinda-rol-oynadi-1077825047.html
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rusya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, bogdanov, mihail bogdanov, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, bogdanov, mihail bogdanov, rusya dışişleri bakanlığı
Bogdanov: Rusya’nın Gazze’den tahliye çalışmalarında sona gelindi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Gazze Şeridi’nden tahliye çalışmalarının sona yaklaştığını, yüzlerce kişinin bölgeden çıkarıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Tahliye çalışmalarımız neredeyse sona yaklaşıyor. Gazze Şeridi’nden Rusya’ya dönmek isteyenlerden yüzlerce vatandaşımızı ve yabancı vatandaşı tahliye ettik” ifadesini kullandı.
Bogdanov, Filistin Başkanı Mahmud Abbas’ın Rusya ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, “Elbette, ona yaptığımız davet geçerli” dedi.
Henüz ziyaret için net bir tarihin belirlenmediğini kaydeden Bogdanov, bu konuda Filistin’den teklifler beklediklerini belirtti.
‘Gazze’de ateşkesin uzatılmasından yanayız’
Rus diplomat, “Masum insanları kurtarmak için sadece insani aranın uzatılmasını değil, aynı zamanda gerçekten bölgedeki savaşın bitmesini ve tüm bu durumun, güvenliği sağlayabilecek bir siyasi mecraya aktarılmasını da savunuyoruz” diye konuştu.
Bogdanov, “Hamas’la temaslarımızın yaşamları kurtarmayı amaçlıyordu. Buna İsrail vatandaşları da dahil. Birçokları çifte vatandaş, aralarında Rusya vatandaşları da var. Temaslarımızın amacı buydu. Listemizde sadece Rusya vatandaşları değil, yakınları da var. Verdiğimiz ve İsrail-Hamas anlaşması dışında Hamas’la doğrudan temaslardan yararlanarak şahsen ricada bulunduğum listede yaklaşık 8-10 kişi vardı” ifadesini kullandı.