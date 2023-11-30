Yargıtay’dan 'kazı kazan' kararı: Parada sahtecilik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dinçşahin: Wilders toplumsal tabana hitap etmeye başladı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Zeytinyağı, et, baharatta hileye başvuruluyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Elektrik tesisatçısı sayısı yüz binden fazla ama bunlar belgeli değil'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
16:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
17:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
18:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna’nın 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok’
18:26
2 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
18:35
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
19:10
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
19:27
7 dk
SESLİ HABER
Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu için ‘kimyasal silah’ iddiası
20:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile dil öğrenme
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
18:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231130/yargitaydan-kazi-kazan-karari-parada-sahtecilik-1077950179.html
Yargıtay’dan 'kazı kazan' kararı: Parada sahtecilik
Yargıtay’dan 'kazı kazan' kararı: Parada sahtecilik
Yargıtay, kazı kazan biletini kes/yapıştır yöntemiyle ikramiye çıkmış gibi göstererek satan sanıklara verilen cezaları onadı. Milli Piyango İdaresi tarafından... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T13:23+0300
2023-11-30T13:23+0300
yaşam
yargıtay
milli piyango idaresi
milli piyango genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102517/47/1025174771_113:0:1242:635_1920x0_80_0_0_e9d85a6053d40f190ad8e870d3aef62f.jpg
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kazı kazan biletini kes/yapıştır yöntemiyle ikramiye çıkmış gibi göstererek başkasına satan sanıklara "parada sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 8’er ay hapis cezalarını onadı.Dairenin kararına göre, İzmir’de bir kişi, 2013’te kazı kazan biletine 5 bin lira ikramiye çıktığını söyleyen kişiden bileti 4 bin 500 liraya satın aldı.Bileti Milli Piyango İdaresi’ne götürdüğünde tahrif edildiğini öğrenen mağdur, bileti aldığı kişiden şikayetçi oldu.Bilet satışının yapıldığı yere giden polis ekipleri, Milli Piyango şapkası giyerek bilet satıcılığı yapan kişi ile mağdura ikramiye çıktığını iddia edeni gözaltına aldı.Bu kişilerce kullanıldığı tespit edilen araçta yapılan aramada ise kazı kazan kuponları, jilet ve yapıştırıcı madde ele geçirildi.Haklarında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından dava açılan sanıklar, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki suçtan da hapis cezasına mahkum edildi.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2019’da dolandırıcılık suçundan verilen cezayı onarken, resmi belgede sahtecilik suçundan verilen cezayı, eylemin parada sahtecilik suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.Bozma kararı üzerine yeniden yargılama yapan yerel mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 198. maddesinde belirtilen “paraya eşit sayılan değerler” kapsamında, TCK’nin 197. maddesinde hüküm altına alınan parada sahtecilik kapsamında sanıklara 1 yıl 8’er ay hapis cezası verdi.Ortada para olmadığını savunan sanıklar ise parada sahtecilikten verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek karara itiraz etti.Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yaptığı temyiz incelemesi sonucu sanıklara verilen cezayı onadı.Kararı gerekçesi ne?Dairenin onama kararında, sanıkların, biletin ikramiye rakamlarının bulunduğu kısma başka bir biletten alınan “5.000 TL / BEŞBİN TL” kısmını yapıştırdıkları tespiti yer aldı.Bu yolla sanıkların bileti tahrif ettiği ve atılı suçu işledikleri belirtilen kararda, sanıklar hakkında kurulan hükümlerde hukuka aykırılık bulunmadığı aktarıldı.Kararda, “Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanıkların paraya eşit sayılan değerlerden kabul edilen Milli Piyango İdaresi tarafından üretilen bileti tahrif edip mağdura satarak atılı suçu işlediklerinin anlaşılması karşısında kurulan mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık bulunmamıştır.” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/yargitay-hedep-ismini-kabul-etmedi-1077701022.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102517/47/1025174771_254:0:1101:635_1920x0_80_0_0_1d97ccf5400ada28739fe0fecb869f45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü
yargıtay, milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü

Yargıtay’dan 'kazı kazan' kararı: Parada sahtecilik

13:23 30.11.2023
© Fotoğraf : Twitterkazı kazan - şans oyunu
kazı kazan - şans oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Yargıtay, kazı kazan biletini kes/yapıştır yöntemiyle ikramiye çıkmış gibi göstererek satan sanıklara verilen cezaları onadı. Milli Piyango İdaresi tarafından üretilen biletleri paraya eşit değerde sayan Yargıtay, sanıkların eylemlerinin parada sahtecilik suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kazı kazan biletini kes/yapıştır yöntemiyle ikramiye çıkmış gibi göstererek başkasına satan sanıklara "parada sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 8’er ay hapis cezalarını onadı.

Dairenin kararına göre, İzmir’de bir kişi, 2013’te kazı kazan biletine 5 bin lira ikramiye çıktığını söyleyen kişiden bileti 4 bin 500 liraya satın aldı.

Bileti Milli Piyango İdaresi’ne götürdüğünde tahrif edildiğini öğrenen mağdur, bileti aldığı kişiden şikayetçi oldu.

Bilet satışının yapıldığı yere giden polis ekipleri, Milli Piyango şapkası giyerek bilet satıcılığı yapan kişi ile mağdura ikramiye çıktığını iddia edeni gözaltına aldı.
Bu kişilerce kullanıldığı tespit edilen araçta yapılan aramada ise kazı kazan kuponları, jilet ve yapıştırıcı madde ele geçirildi.

Haklarında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından dava açılan sanıklar, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki suçtan da hapis cezasına mahkum edildi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2019’da dolandırıcılık suçundan verilen cezayı onarken, resmi belgede sahtecilik suçundan verilen cezayı, eylemin parada sahtecilik suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Bozma kararı üzerine yeniden yargılama yapan yerel mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 198. maddesinde belirtilen “paraya eşit sayılan değerler” kapsamında, TCK’nin 197. maddesinde hüküm altına alınan parada sahtecilik kapsamında sanıklara 1 yıl 8’er ay hapis cezası verdi.

Ortada para olmadığını savunan sanıklar ise parada sahtecilikten verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek karara itiraz etti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yaptığı temyiz incelemesi sonucu sanıklara verilen cezayı onadı.

Kararı gerekçesi ne?

Dairenin onama kararında, sanıkların, biletin ikramiye rakamlarının bulunduğu kısma başka bir biletten alınan “5.000 TL / BEŞBİN TL” kısmını yapıştırdıkları tespiti yer aldı.

Bu yolla sanıkların bileti tahrif ettiği ve atılı suçu işledikleri belirtilen kararda, sanıklar hakkında kurulan hükümlerde hukuka aykırılık bulunmadığı aktarıldı.

Kararda, “Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanıkların paraya eşit sayılan değerlerden kabul edilen Milli Piyango İdaresi tarafından üretilen bileti tahrif edip mağdura satarak atılı suçu işlediklerinin anlaşılması karşısında kurulan mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık bulunmamıştır.” denildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
POLİTİKA
Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi
23 Kasım, 11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала