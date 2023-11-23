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Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi
Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi
Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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HDP, seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adına andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardı.Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi. Parti, kısaltmayı değiştirmek ya da karara itiraz etme seçeneklerini gündeme kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/selvi-ak-partinin-hedeple-ittifak-calismasi-yok-varsa-ben-atlamisim-demektir-1077411036.html
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yargıtay, hedep
yargıtay, hedep

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi

11:11 23.11.2023 (güncellendi: 11:37 23.11.2023)
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi.
HDP, seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.
Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adına andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardı.
Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi. Parti, kısaltmayı değiştirmek ya da karara itiraz etme seçeneklerini gündeme kaldı.
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
POLİTİKA
Selvi: AK Parti’nin HEDEP’le ittifak çalışması yok, varsa ben atlamışım demektir
15 Kasım, 09:52
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