https://sputniknews.com.tr/20231123/yargitay-hedep-ismini-kabul-etmedi-1077701022.html

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi

Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

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politika

yargıtay

hedep

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HDP, seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adına andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardı.Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi. Parti, kısaltmayı değiştirmek ya da karara itiraz etme seçeneklerini gündeme kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/selvi-ak-partinin-hedeple-ittifak-calismasi-yok-varsa-ben-atlamisim-demektir-1077411036.html

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