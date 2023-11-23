https://sputniknews.com.tr/20231123/yargitay-hedep-ismini-kabul-etmedi-1077701022.html
Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi
Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi
Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T11:11+0300
2023-11-23T11:11+0300
2023-11-23T11:37+0300
politika
yargıtay
hedep
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HDP, seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adına andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardı.Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi. Parti, kısaltmayı değiştirmek ya da karara itiraz etme seçeneklerini gündeme kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/selvi-ak-partinin-hedeple-ittifak-calismasi-yok-varsa-ben-atlamisim-demektir-1077411036.html
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yargıtay, hedep
Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi
11:11 23.11.2023 (güncellendi: 11:37 23.11.2023)
Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi.
HDP, seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.
Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adına andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardı.
Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi. Parti, kısaltmayı değiştirmek ya da karara itiraz etme seçeneklerini gündeme kaldı.