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Uzmanı açıkladı: 'Türkiye akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada'
Uzmanı açıkladı: 'Türkiye akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada'
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Olgaç, akciğer kanseri hakkında açıklamalarda bulundu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T12:05+0300
2023-11-30T12:05+0300
yaşam
akciğer
akciğer kanseri
hava kirliliği
sigara
sigara içmek
tomografi
koah
türkiye
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Akciğer kanseri olgularının yüzde 85'inin sigara tiryakilerinde görüldüğünü söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Olgaç, Türkiye’nin akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada olduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre akciğer kanserinin hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en yaygın sebebi olduğunu belirten Olgaç, “Türkiye, 2020 istatistiklerine göre akciğer kanseri görülme sıklığı açısından erkeklerde birinci, her iki cinste ise beşinci sıradadır. Ne yazık ki, akciğer kanserinden ölüm hızı sıralamasında Türkiye, dünya genelinde dördüncü sıradadır” dedi.'Hava kirliliği riski artırabilir'Akciğer kanserinin en büyük risk faktörü sigara tüketimi olduğunu ve olguların yüzde 85'inin sigara içicilerinde görüldüğünü söyleyen Olgaç, “Bunun yanı sıra, çevresel maruziyetler arasında radon, asbest, arsenik, berilyum ve uranyum gibi faktörler ile genetik yatkınlık da akciğer kanseri için risk oluşturur. Akciğer kanseri riski yaş, ailede akciğer kanseri veya başka bir kanser öyküsü, göğüs bölgesine radyasyon uygulaması, hava kirliliği ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalıklarıyla da artar” diye konuştu.'BT taraması yapılabilir'Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasının önemine dikkat çeken Olgaç, “Her dört kanser vefatının birinin akciğer kanserine bağlı olduğu belirtilmiştir ve hastalığın ileri evrelerinde tedavi seçeneklerinin sınırlı olması dikkate alındığında, hastalığın erken evrede teşhis edilmesi, uzun süreli sağ kalım için hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla, düşük dozda radyasyon içeren BT taraması, en başarılı yöntem olarak kabul edilir ve bu tarama yönteminin yaygınlaştırılması, akciğer kanserine bağlı ölümlerin dünya genelinde azaltılması açısından son derece önemlidir. BT taramasına uygun olanlar, hâlihazırda sigara içen veya daha önce uzun süreli sigara içmiş 50 yaş ve üzeri kişilerdir” şeklinde konuştu.Belirti ve teşhis yöntemlerinden de bahseden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Olgaç, şunları söyledi:
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akciğer, akciğer kanseri, hava kirliliği, sigara, sigara içmek, tomografi, koah, türkiye
akciğer, akciğer kanseri, hava kirliliği, sigara, sigara içmek, tomografi, koah, türkiye

Uzmanı açıkladı: 'Türkiye akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada'

12:05 30.11.2023
© AAKuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir
Kuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AA
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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Olgaç, akciğer kanseri hakkında açıklamalarda bulundu.
Akciğer kanseri olgularının yüzde 85'inin sigara tiryakilerinde görüldüğünü söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Olgaç, Türkiye’nin akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada olduğunu ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre akciğer kanserinin hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en yaygın sebebi olduğunu belirten Olgaç, “Türkiye, 2020 istatistiklerine göre akciğer kanseri görülme sıklığı açısından erkeklerde birinci, her iki cinste ise beşinci sıradadır. Ne yazık ki, akciğer kanserinden ölüm hızı sıralamasında Türkiye, dünya genelinde dördüncü sıradadır” dedi.

'Hava kirliliği riski artırabilir'

Akciğer kanserinin en büyük risk faktörü sigara tüketimi olduğunu ve olguların yüzde 85'inin sigara içicilerinde görüldüğünü söyleyen Olgaç, “Bunun yanı sıra, çevresel maruziyetler arasında radon, asbest, arsenik, berilyum ve uranyum gibi faktörler ile genetik yatkınlık da akciğer kanseri için risk oluşturur. Akciğer kanseri riski yaş, ailede akciğer kanseri veya başka bir kanser öyküsü, göğüs bölgesine radyasyon uygulaması, hava kirliliği ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalıklarıyla da artar” diye konuştu.

'BT taraması yapılabilir'

Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasının önemine dikkat çeken Olgaç, “Her dört kanser vefatının birinin akciğer kanserine bağlı olduğu belirtilmiştir ve hastalığın ileri evrelerinde tedavi seçeneklerinin sınırlı olması dikkate alındığında, hastalığın erken evrede teşhis edilmesi, uzun süreli sağ kalım için hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla, düşük dozda radyasyon içeren BT taraması, en başarılı yöntem olarak kabul edilir ve bu tarama yönteminin yaygınlaştırılması, akciğer kanserine bağlı ölümlerin dünya genelinde azaltılması açısından son derece önemlidir. BT taramasına uygun olanlar, hâlihazırda sigara içen veya daha önce uzun süreli sigara içmiş 50 yaş ve üzeri kişilerdir” şeklinde konuştu.
Belirti ve teşhis yöntemlerinden de bahseden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Olgaç, şunları söyledi:
Akciğer kanserinin en yaygın belirtileri arasında sürekli veya kötüleşen öksürük, bazen kanlı balgam, göğüs veya sırt ağrısı, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve anlamsız kilo kaybı bulunur. Bu belirtilerden herhangi birini veya birkaçını yaşıyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Akciğer kanserinin tedavi şekli, hastanın performans durumuna ve hastalığın evresine bağlı olarak değişir. Erken evrelerde kanserli akciğer dokusunun cerrahi olarak çıkarılması, uzun süreli sağ kalım sağlayan en etkili tedavi yöntemidir. İleri evrelerde ise kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi tedavi yöntemleri bazen tek başına, çoğu kez de cerrahi tedaviye ek olarak uygulanır.
Akciğer kanseri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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Akciğer kanseri tedavisinde umut vadeden gelişme
5 Haziran , 12:57
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