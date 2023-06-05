https://sputniknews.com.tr/20230605/akciger-kanseri-tedavisinde-umut-vadeden-gelisme-1072025153.html
Akciğer kanseri tedavisinde umut vadeden gelişme
Akciğer kanseri tedavisinde umut vadeden gelişme
Akciğer kanseri tedavisinden kullanılmak üzere üretilen hapın, günlük alınması durumunda bu kanser türünden doğan ölüm riskini yarı yarıya indirdiği... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:57+0300
2023-06-05T12:57+0300
2023-06-05T12:58+0300
yaşam
akciğer
akciğer kanseri
bilim
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Akciğer kanseri, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.8 milyon ölümle en çok ölüme neden olan hastalık türü olarak biliniyor.ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde düzenlenen yıllık kanser uzmanları konferansında akciğer kanserine ilişkin klinik araştırma verileri yayınlandı.Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan sonuçlara göre, 'Tagrisso' adı altında pazarlanan osimertinib ilacının günlük olarak alınması, tümörleri cerrahi ameliyatla çıkarılan hastalarda ölüm riskini yüzde 51 oranında önemli ölçüde azaltıyor.AstraZeneca tarafından üretilen ilaç, mutasyona uğrayan ve küçük hücreli olmayan belirli bir akciğer kanseri tipini hedefliyor.Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) olarak adlandırılan bu mutasyonların, ABD ve Avrupa'daki vakaların yüzde 10 ila 25'ini, Asya'daki vakaların ise yüzde 30 ila 40'ını etkilediği bildiriliyor. 680 kişi katıldı Firma tarafından yürütülen ve 5 yıl süren klinik araştırma, 20'den fazla ülkede hastalığın erken aşamasında olan yaklaşık 680 katılımcıyı içeriyor.Klinik araştırmanın, 20'den fazla ülkede hastalığın erken bir aşamasında olan yaklaşık 680 katılımcıyı içerdiği belirtildi. Katılımcıların yarısının ilaçla tedavi olduğu, yarısının ise plasebo aldığı ifade edildi.Sonuçlar, ilacın tedavi edilen hastalarda ölüm riskini yüzde 51'e kadar azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, tedaviyi kabul eden hastaların yüzde 88'i, plasebo alan hastaların ise yüzde 78'i hâlâ hayatta.700 bin hasta kullandıAstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, ösimertinib hâlihazırda birçok ülkede onaylandı ve şu ana kadar yaklaşık 700 bin hastaya verildi. Öte yandan, hastalardan gelen şikayetlere göre, ilacın şiddetli yorgunluk, deride dökülmeler ve ishali de içeren çeşitli yan etkilere neden olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ingilterede-denemeleri-suren-kan-testiyle-kanserde-daha-fazla-erken-teshis-umudu--1071930600.html
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akciğer, akciğer kanseri, bilim, tıp, tedavi, gelişme
akciğer, akciğer kanseri, bilim, tıp, tedavi, gelişme
Akciğer kanseri tedavisinde umut vadeden gelişme
12:57 05.06.2023 (güncellendi: 12:58 05.06.2023) Abone ol
Akciğer kanseri tedavisinden kullanılmak üzere üretilen hapın, günlük alınması durumunda bu kanser türünden doğan ölüm riskini yarı yarıya indirdiği bildirildi.
Akciğer kanseri, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.8 milyon ölümle en çok ölüme neden olan hastalık türü olarak biliniyor.
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde düzenlenen yıllık kanser uzmanları konferansında akciğer kanserine ilişkin klinik araştırma verileri yayınlandı.
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan sonuçlara göre, 'Tagrisso' adı altında pazarlanan osimertinib ilacının günlük olarak alınması, tümörleri cerrahi ameliyatla çıkarılan hastalarda ölüm riskini yüzde 51 oranında önemli ölçüde azaltıyor.
AstraZeneca tarafından üretilen ilaç, mutasyona uğrayan ve küçük hücreli olmayan belirli bir akciğer kanseri tipini hedefliyor.
Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) olarak adlandırılan bu mutasyonların, ABD ve Avrupa'daki vakaların yüzde 10 ila 25'ini, Asya'daki vakaların ise yüzde 30 ila 40'ını etkilediği bildiriliyor.
680 kişi katıldı
Firma tarafından yürütülen ve 5 yıl süren klinik araştırma, 20'den fazla ülkede hastalığın erken aşamasında olan yaklaşık 680 katılımcıyı içeriyor.
Klinik araştırmanın, 20'den fazla ülkede hastalığın erken bir aşamasında olan yaklaşık 680 katılımcıyı içerdiği belirtildi. Katılımcıların yarısının ilaçla tedavi olduğu, yarısının ise plasebo aldığı ifade edildi.
Sonuçlar, ilacın tedavi edilen hastalarda ölüm riskini yüzde 51'e kadar azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, tedaviyi kabul eden hastaların yüzde 88'i, plasebo alan hastaların ise yüzde 78'i hâlâ hayatta.
700 bin hasta kullandı
AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, ösimertinib hâlihazırda birçok ülkede onaylandı ve şu ana kadar yaklaşık 700 bin hastaya verildi.
Öte yandan, hastalardan gelen şikayetlere göre, ilacın şiddetli yorgunluk, deride dökülmeler ve ishali de içeren çeşitli yan etkilere neden olduğu belirtiliyor.