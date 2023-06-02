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İngiltere’de denemeleri süren kan testiyle kanserde daha fazla erken teşhis umudu
İngiltere’de denemeleri süren kan testiyle kanserde daha fazla erken teşhis umudu
İngiltere’de araştırmacılar, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan kan testiyle her üç kanserden ikisinin tespit edildiğini açıkladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T13:40+0300
2023-06-02T13:40+0300
yaşam
ingiltere
kan testi
kanser
teşhis
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Kan testi İngiltere ve Galler’de aile hekimlerine şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişiye yapıldı.Her üç kanserden ikisinin tespit edildiği testin 50’den fazla kanser tipinin tespiti konusunda umut vaat ettiği belirtildi.'Galleri' isimli testte pozitif vakaların yüzde 85’inde kanserin asıl noktası da saptandı.Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, testin devam eden bir çalışma olduğu ancak erken teşhis sayısının artabileceği mesajı verdi.Araştırmaya katılanların 350’den fazlasına tarama ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu.Kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75’inin, negatif çıkanların ise yüzde 2.5’inin kanser olduğu tespit edildi.Araştırmacılardan Prof. Mark Middleton, “Testten elde edilen tahmin ile hastalar için endoskopi mi yoksa tarama mı isteyeceğimize karar verebileceğiz” açıklamasında bulundu.Testin bulguları, Chicago’da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayımlanacak.
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ingiltere, kan testi, kanser, teşhis
ingiltere, kan testi, kanser, teşhis

İngiltere’de denemeleri süren kan testiyle kanserde daha fazla erken teşhis umudu

13:40 02.06.2023
© AAtest, idrar testi, kan testi, koronavirüs testi, tüp
test, idrar testi, kan testi, koronavirüs testi, tüp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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İngiltere’de araştırmacılar, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan kan testiyle her üç kanserden ikisinin tespit edildiğini açıkladı.
Kan testi İngiltere ve Galler’de aile hekimlerine şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişiye yapıldı.
Her üç kanserden ikisinin tespit edildiği testin 50’den fazla kanser tipinin tespiti konusunda umut vaat ettiği belirtildi.
'Galleri' isimli testte pozitif vakaların yüzde 85’inde kanserin asıl noktası da saptandı.
Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, testin devam eden bir çalışma olduğu ancak erken teşhis sayısının artabileceği mesajı verdi.
Araştırmaya katılanların 350’den fazlasına tarama ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu.
Kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75’inin, negatif çıkanların ise yüzde 2.5’inin kanser olduğu tespit edildi.
Araştırmacılardan Prof. Mark Middleton, “Testten elde edilen tahmin ile hastalar için endoskopi mi yoksa tarama mı isteyeceğimize karar verebileceğiz” açıklamasında bulundu.
Testin bulguları, Chicago’da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayımlanacak.
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