https://sputniknews.com.tr/20231130/ucuncu-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1077940816.html
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T10:06+0300
2023-11-30T10:06+0300
2023-11-30T10:16+0300
ekonomi
büyüme
türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/merkez-bankasi-baskanindan-enflasyon-mesaji-1077903894.html
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büyüme, türkiye
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
10:06 30.11.2023 (güncellendi: 10:16 30.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.