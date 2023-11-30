https://sputniknews.com.tr/20231130/turk-tabipler-birligi-merkez-konseyi-mahkeme-karariyla-gorevden-alindi-1077963438.html

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi mahkeme kararıyla görevden alındı

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi mahkeme kararıyla görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T19:07+0300

2023-11-30T19:07+0300

2023-11-30T19:32+0300

türkiye

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

son dakika

şebnem korur fincancı

kardelen fincancı

türk silahlı kuvvetleri

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103202/42/1032024205_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01fee72d1cd2c4ef29ab03c9cd03e8b5.jpg

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyi'nin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.Ne olmuştu?TTB Başkan Fincancı hakkında, PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile PKK'nın illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230104/istinaf-ttb-baskani-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasini-uygun-buldu-1065376167.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ttb, türk tabipleri birliği (ttb), son dakika, şebnem korur fincancı, kardelen fincancı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)