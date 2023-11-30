https://sputniknews.com.tr/20231130/turk-tabipler-birligi-merkez-konseyi-mahkeme-karariyla-gorevden-alindi-1077963438.html
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi mahkeme kararıyla görevden alındı
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi mahkeme kararıyla görevden alındı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T19:07+0300
2023-11-30T19:07+0300
2023-11-30T19:32+0300
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ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
son dakika
şebnem korur fincancı
kardelen fincancı
türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyi'nin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.Ne olmuştu?TTB Başkan Fincancı hakkında, PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile PKK'nın illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230104/istinaf-ttb-baskani-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasini-uygun-buldu-1065376167.html
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ttb, türk tabipleri birliği (ttb), son dakika, şebnem korur fincancı, kardelen fincancı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ttb, türk tabipleri birliği (ttb), son dakika, şebnem korur fincancı, kardelen fincancı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi mahkeme kararıyla görevden alındı
19:07 30.11.2023 (güncellendi: 19:32 30.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı.
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyi'nin üyeleri ile avukatları katıldı.
Hakim, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi.
Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.
TTB Başkan Fincancı hakkında, PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile PKK'nın illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.