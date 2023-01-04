https://sputniknews.com.tr/20230104/istinaf-ttb-baskani-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasini-uygun-buldu-1065376167.html

İstinaf, TTB Başkanı Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

İstinaf, TTB Başkanı Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

TTB Başkanı Fincancı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle verilen para... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T15:06+0300

2023-01-04T15:06+0300

2023-01-04T15:20+0300

istinaf mahkemesi

şebnem korur fincancı

cumhurbaşkanına hakaret

türkiye

ceza

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi (İstinaf), Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira para cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın dosyasını inceledi.Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belirterek, Fincancı'nın avukatının itirazını reddetti. Daire, para cezası hükmünü hukuka uygun buldu.Davanın geçmişiAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, BİMER'e yapılan ihbar üzerine sanık Şebnem Korur Fincancı'nın, 15 Haziran 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Davaya bakan Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2021'de Fincancı'ya kamu görevlisine karşı hakaret suçundan 7 bin 80 lira para cezası vermişti.Fincancı'nın avukatı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221229/ttb-baskani-sebnem-korur-fincancinin-tahliye-talebi-reddedildi-1065171716.html

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istinaf mahkemesi, şebnem korur fincancı, cumhurbaşkanına hakaret, ceza