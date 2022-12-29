https://sputniknews.com.tr/20221229/ttb-baskani-sebnem-korur-fincancinin-tahliye-talebi-reddedildi-1065171716.html
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi. Duruşma 11 Ocak'a... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T16:29+0300
2022-12-29T16:29+0300
2022-12-29T16:31+0300
şebnem korur fincancı
dava
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/01/1043327220_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_da38b7db7ddb52737026ec87d271c32b.jpg
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de reddine karar verdi.Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/01/1043327220_135:0:935:600_1920x0_80_0_0_ed0ba86cc05095159fad52f46ccf1553.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şebnem korur fincancı, dava, mahkeme
şebnem korur fincancı, dava, mahkeme
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
16:29 29.12.2022 (güncellendi: 16:31 29.12.2022) Abone ol
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi. Duruşma 11 Ocak'a ertelendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de reddine karar verdi.
Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.
7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.