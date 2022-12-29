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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi. Duruşma 11 Ocak'a... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T16:29+0300
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şebnem korur fincancı
dava
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de reddine karar verdi.Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
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şebnem korur fincancı, dava, mahkeme
şebnem korur fincancı, dava, mahkeme

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi

16:29 29.12.2022 (güncellendi: 16:31 29.12.2022)
© İHA TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İHA
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TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi. Duruşma 11 Ocak'a ertelendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de reddine karar verdi.
Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.
7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
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