https://sputniknews.com.tr/20231130/ticaret-bakani-bolat-turkiye-g-20-ve-oecd-ulkeleri-arasinda-en-hizli-buyuyen-ekonomi--1077946973.html

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin 3'üncü çeyrekte verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu bildirdi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

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2023-11-30T12:34+0300

2023-11-30T12:34+0300

türkiye

ömer bolat

ticaret bakanlığı

g-20

oecd

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

gsyh

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, bu yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.Söz konusu dönemde, yüzde 5.9'luk gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı ile Türkiye ekonomisinin yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürdüğünü belirten Bolat, yılın 9 ayında ise ekonomik büyümenin yüzde 4.7 olarak gerçekleştiğini ifade etti.Bolat, "Türkiye, 3'üncü çeyrekte verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Mal ve hizmet ihracatımızda deprem ve zayıf dış talebe rağmen yüzde 1.1 artış izlenmiştir. Yatırımlarda, makine-teçhizat yatırımlarının etkisiyle yüzde 14.7 ile son 2 yılın en güçlü artışı yaşanırken yatırım harcamalarının katkısı 3.4 puan olarak gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu.İhracat ve yatırımlardaki olumlu seyrin sürdürülebilir büyüme yapısı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bolat, şu bilgiyi verdi:'Önümüzdeki dönemde temel öncelik inovasyon ve yatırım'Bolat, Türkiye Yüzyılı'nda Bakanlık olarak, ihracatı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.Ticaret diplomasini güçlendirme, ihracat menzili ile hacmini büyütme ve Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231130/ticaret-bakani-bolat-avrupa-birligi-ile-yapici-isbirligimizi-surdurmeye-haziriz-1077940411.html

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ömer bolat, ticaret bakanlığı, g-20, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)