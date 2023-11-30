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Ticaret Bakanı Bolat: Avrupa Birliği ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız
Ticaret Bakanı Bolat: Avrupa Birliği ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T09:22+0300
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ticari ilişkiler
ömer bolat
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Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Bolat, AB Komisyonunun 'AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu' başlıklı raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bakan Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'nin hazırladıkları raporun, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde karşılıklı sağlanan ilerlemeyi tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.Bolat, “Diyaloğumuz doğrultusundaki pozitif bazı gelişmeleri görmezden gelmiş olsa da raporun Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik önerilerini not ediyoruz. Bu alanlarda ilerleme sağlanması herhangi bir şarta bağlanmamalıdır” diye konuştu.'Beklentimiz raporun sonuçlarının Liderler Zirvesinin kararlarına yansıtılması'Geçen yazdan bu yana AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun ve yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlatan Bolat, “Bu doğrultuda uzun soluklu ticari sorunların çözümünde kararlı adımlar attık. Bu diyaloğumuzun çıktılarının bir kısmının ve Türkiye tarafından atılan adımların bazılarının rapora yansıtılmış olmasını pozitif değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.Bakan Bolat, “Beklentimiz raporun sonuçlarının ve tavsiyelerinin aralık ayı ortasında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesinin kararlarına yansıtılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.“Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız” diyen Bolat, söz konusu önerilerin, Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifiyle uyumlu olması ve değer zincirlerinin yeşil ve dijital ikiz dönüşümüne katkı sağlamasını ümit ettiğini aktardı.Bolat, AB Komisyonunun dün açıkladığı raporun “ekonomik güvenliğimizi ve dayanıklılığımızı artıracak şekilde Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinde somut ilerleme kaydedilmesine zemin teşkil etmesini" umduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/ab-komisyonu-ab-turkiye-siyasi-ekonomik-ve-ticari-iliskilerinin-durumu-adli-raporunu-yayimlandi-1077919053.html
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türkiye, avrupa birliği, hollanda, ekonomi, ticari, ticari ilişkiler, ömer bolat
türkiye, avrupa birliği, hollanda, ekonomi, ticari, ticari ilişkiler, ömer bolat

Ticaret Bakanı Bolat: Avrupa Birliği ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız

09:22 30.11.2023
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız" dedi.
Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Bolat, AB Komisyonunun 'AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu' başlıklı raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'nin hazırladıkları raporun, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde karşılıklı sağlanan ilerlemeyi tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.
Bolat, “Diyaloğumuz doğrultusundaki pozitif bazı gelişmeleri görmezden gelmiş olsa da raporun Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik önerilerini not ediyoruz. Bu alanlarda ilerleme sağlanması herhangi bir şarta bağlanmamalıdır” diye konuştu.

'Beklentimiz raporun sonuçlarının Liderler Zirvesinin kararlarına yansıtılması'

Geçen yazdan bu yana AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun ve yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlatan Bolat, “Bu doğrultuda uzun soluklu ticari sorunların çözümünde kararlı adımlar attık. Bu diyaloğumuzun çıktılarının bir kısmının ve Türkiye tarafından atılan adımların bazılarının rapora yansıtılmış olmasını pozitif değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Bakan Bolat, “Beklentimiz raporun sonuçlarının ve tavsiyelerinin aralık ayı ortasında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesinin kararlarına yansıtılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız” diyen Bolat, söz konusu önerilerin, Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifiyle uyumlu olması ve değer zincirlerinin yeşil ve dijital ikiz dönüşümüne katkı sağlamasını ümit ettiğini aktardı.
Bolat, AB Komisyonunun dün açıkladığı raporun “ekonomik güvenliğimizi ve dayanıklılığımızı artıracak şekilde Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinde somut ilerleme kaydedilmesine zemin teşkil etmesini" umduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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AB Komisyonu 'AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu' adlı raporunu yayımladı
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