https://sputniknews.com.tr/20231130/tffden-yeni-donem-yayin-ihalesiyle-ilgili-aciklama-1077968535.html
TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama
TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile yeni dönem yayın... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T22:29+0300
2023-11-30T22:29+0300
2023-11-30T22:29+0300
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/tffden-bircok-kulube-puan-silme-cezasi-1077967655.html
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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir" açıklaması yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:
"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."