https://sputniknews.com.tr/20231130/tffden-bircok-kulube-puan-silme-cezasi-1077967655.html
TFF'den birçok kulübe puan silme cezası
TFF'den birçok kulübe puan silme cezası
TFF, Süper Lig'den Kayserispor ile alt liglerden Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a üçer puan silme... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T21:54+0300
2023-11-30T21:54+0300
2023-11-30T22:49+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
kayserispor
ceza
puan
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikleri bulunan ve tanınan süre içerisinde bu eksiklerini gidermeyen Kayserispor, Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a 3 puan silme cezası verdi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), kayserispor, ceza, puan
türkiye futbol federasyonu (tff), kayserispor, ceza, puan
TFF'den birçok kulübe puan silme cezası
21:54 30.11.2023 (güncellendi: 22:49 30.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
TFF, Süper Lig'den Kayserispor ile alt liglerden Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a üçer puan silme cezası verdi.
TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikleri bulunan ve tanınan süre içerisinde bu eksiklerini gidermeyen Kayserispor, Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a 3 puan silme cezası verdi.