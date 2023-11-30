https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzan-davasiyla-ilgili-paralari-disarda-aldik-subede-aldigini-sakin-soyleme-iddiasi-1077959585.html
Seçil Erzan davasıyla ilgili 'paraları dışarda aldık, şubede aldığını sakın söyleme' iddiası
Seçil Erzan davasıyla ilgili 'paraları dışarda aldık, şubede aldığını sakın söyleme' iddiası
Seçil Erzan davasında mağdur olduğunu belirten Burhan Taşpolat isimli bir kişi televizyon programına bağlanarak, bankanın üst düzey yöneticilerinin Seçil... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T17:11+0300
2023-11-30T17:11+0300
2023-11-30T17:11+0300
türkiye
seçil erzan
denizbank
mağdur
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Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına telefon bağlantısıyla katılan Burhan Taşpolat, Seçil Erzan davasında bankanın izlediği yola dair iddialarda bulundu.Erzan’ın kendi iradesiyle teslim olacağını ifade ederek sözlerine başlayan Taşpolat, “Seçil Erzan kendisi teslim olacakken banka, korumalarıyla birlikte Seçil Erzan’ı derdest etti” dedi.'Banka bu paraların kaynağı ne dememiş' Taşpolat, “Kanun bankayı da suçlu buluyor. Banka 11 yıl boyunca Seçil Erzan’ı denetlememiş. Bir kere bile kiminle görüşüyorsun, bu paraların kaynağı ne dememiş” ifadelerini kullanarak bankanın da suçlu olduğunu belirtti. Tutuklu banka müdürü Seçil Erzan’ın 7 Nisan’da kendisinin teslim olacağını söyleyen Burhan Taşpolat, bankanın Seçil Erzan’ı 3 gün teslim olmaktan alıkoyup, sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti. Taşpolat, sözlerine son olarak bankanın üst düzey yöneticilerinin Seçil Erzan’a, 'paraları dışarıda aldık, sakın şube içerisinde aldığını söyleme' şeklinde baskı yaptığını ve bankanın zimmet suçu şüphelisi olduğunu söyleyip konuşmasını tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzanin-o-para-gelseydi-bu-olaylar-ortaya-cikmayacakti-dedigi-para-ortaya-cikti-1077956368.html
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seçil erzan nerede, seçil erzan kimdir, seçil erzan davası, seçil erzan hangi bankada, seçil erzan fatih terim
seçil erzan nerede, seçil erzan kimdir, seçil erzan davası, seçil erzan hangi bankada, seçil erzan fatih terim
Seçil Erzan davasıyla ilgili 'paraları dışarda aldık, şubede aldığını sakın söyleme' iddiası
Seçil Erzan davasında mağdur olduğunu belirten Burhan Taşpolat isimli bir kişi televizyon programına bağlanarak, bankanın üst düzey yöneticilerinin Seçil Erzan’a, 'paraları dışarıda aldık, sakın şube içerisinde aldığını söyleme' şeklinde baskı yaptığını iddia etti.
Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına telefon bağlantısıyla katılan Burhan Taşpolat, Seçil Erzan davasında bankanın izlediği yola dair iddialarda bulundu.
Erzan’ın kendi iradesiyle teslim olacağını ifade ederek sözlerine başlayan Taşpolat, “Seçil Erzan kendisi teslim olacakken banka, korumalarıyla birlikte Seçil Erzan’ı derdest etti” dedi.
'Banka bu paraların kaynağı ne dememiş'
Taşpolat, “Kanun bankayı da suçlu buluyor. Banka 11 yıl boyunca Seçil Erzan’ı denetlememiş. Bir kere bile kiminle görüşüyorsun, bu paraların kaynağı ne dememiş” ifadelerini kullanarak bankanın da suçlu olduğunu belirtti.
Tutuklu banka müdürü Seçil Erzan’ın 7 Nisan’da kendisinin teslim olacağını söyleyen Burhan Taşpolat, bankanın Seçil Erzan’ı 3 gün teslim olmaktan alıkoyup, sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti.
Taşpolat, sözlerine son olarak bankanın üst düzey yöneticilerinin Seçil Erzan’a, 'paraları dışarıda aldık, sakın şube içerisinde aldığını söyleme' şeklinde baskı yaptığını ve bankanın zimmet suçu şüphelisi olduğunu söyleyip konuşmasını tamamladı.