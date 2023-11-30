https://sputniknews.com.tr/20231130/sanayi-bakani-kacir-macaristanin-da-savunma-sanayimizden-istifade-edecegini-dusunuyorum-1077939606.html

Sanayi Bakanı Kacır: Macaristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini düşünüyorum

Sanayi Bakanı Kacır: Macaristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini düşünüyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Macaristan temasları hakkında Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Kacır... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T09:17+0300

2023-11-30T09:17+0300

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Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasın üzerinden 100 yıl geçti. 2024 Yılını Türkiye- Macaristan Kültür Yılı olarak kutlamayı planlayan iki ülke ekonomik alanda da işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. 2024 yılı Türkiye ile Macaristan arasında aynı zamanda savunma sanayinde yeni ortaklıkların gündeme geleceği bir yıl olacak.Bunun ilk işareti geçtiğimiz hafta Macaristan’ı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın temasları sırasında ortaya çıktı. Türkiye’den 10 savunma sanayi firması ve kuruluşunun temsilcileri ile birlikte Macaristan’a giden Bakan Kacır, Macaristan Milli Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.Bakan Kacır, iki günlük Macaristan ziyaretinin ardından, başkent Budapeşte'deki temaslarına ilişkin Sputnik’e şu değerlendirmeleri yaptı:‘Daha fazla işbirliğini hedefliyoruz’Türkiye ile Macaristan’ın savunma sanayi firmaları arasında temasların olduğunun altını çizen Bakan Kacır “Önümüzdeki dönemde savunma sanayi alanında hem tedarik hem ortak üretim konusunda neler yapabileceğimiz konuştuk. Gerek kara araçları, gerek hava araçları, gerekse elektronik sistemler konusunda birlikte önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliği yapmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz dönemde teknik alanda karşılıklı ziyareteler kapsamında özel ilgi alanlarına giren projeler oldu. Bunları ilerletmek önceliğimiz. Ama biz daha geniş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Macaristan hem NATO üyesi hem de AB üyesi bir ülke. Biz daha önce NATO üyesi ülkelere savunma sanayi ihracatları yaptık. Polonya, Romanya gibi ülkelere önemli savunma sanayi ihracatlarımız oldu. Önümüzdeki dönemde biz Maceristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini, birlikte karşılıklı kabiliyetlerimizi paylaşabileceğimizi ve geliştirebileceğimizi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/sanayi-bakani-kacir-rus-is-insanlarinin-yatirimlarini-desteklemeye-devam-edecegiz---1075232571.html

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