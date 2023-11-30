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Sanayi Bakanı Kacır: Macaristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini düşünüyorum
Sanayi Bakanı Kacır: Macaristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini düşünüyorum
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Macaristan temasları hakkında Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Kacır... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasın üzerinden 100 yıl geçti. 2024 Yılını Türkiye- Macaristan Kültür Yılı olarak kutlamayı planlayan iki ülke ekonomik alanda da işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. 2024 yılı Türkiye ile Macaristan arasında aynı zamanda savunma sanayinde yeni ortaklıkların gündeme geleceği bir yıl olacak.Bunun ilk işareti geçtiğimiz hafta Macaristan’ı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın temasları sırasında ortaya çıktı. Türkiye’den 10 savunma sanayi firması ve kuruluşunun temsilcileri ile birlikte Macaristan’a giden Bakan Kacır, Macaristan Milli Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.Bakan Kacır, iki günlük Macaristan ziyaretinin ardından, başkent Budapeşte'deki temaslarına ilişkin Sputnik’e şu değerlendirmeleri yaptı:‘Daha fazla işbirliğini hedefliyoruz’Türkiye ile Macaristan’ın savunma sanayi firmaları arasında temasların olduğunun altını çizen Bakan Kacır “Önümüzdeki dönemde savunma sanayi alanında hem tedarik hem ortak üretim konusunda neler yapabileceğimiz konuştuk. Gerek kara araçları, gerek hava araçları, gerekse elektronik sistemler konusunda birlikte önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliği yapmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz dönemde teknik alanda karşılıklı ziyareteler kapsamında özel ilgi alanlarına giren projeler oldu. Bunları ilerletmek önceliğimiz. Ama biz daha geniş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Macaristan hem NATO üyesi hem de AB üyesi bir ülke. Biz daha önce NATO üyesi ülkelere savunma sanayi ihracatları yaptık. Polonya, Romanya gibi ülkelere önemli savunma sanayi ihracatlarımız oldu. Önümüzdeki dönemde biz Maceristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini, birlikte karşılıklı kabiliyetlerimizi paylaşabileceğimizi ve geliştirebileceğimizi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/sanayi-bakani-kacir-rus-is-insanlarinin-yatirimlarini-desteklemeye-devam-edecegiz---1075232571.html
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sanayi bakanı mehmet fatih kacır,türkiye macaristan ilişkileri,macareistan nerede,savunma sanayi,macaristan savunma sanayi,macaristan ile ortak üretilen silahlar,macaristan kültür yılı,
sanayi bakanı mehmet fatih kacır,türkiye macaristan ilişkileri,macareistan nerede,savunma sanayi,macaristan savunma sanayi,macaristan ile ortak üretilen silahlar,macaristan kültür yılı,

Sanayi Bakanı Kacır: Macaristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini düşünüyorum

09:17 30.11.2023
© Fotoğraf : Sanayi Bakanlığı mehmet fatih kacır
mehmet fatih kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Fotoğraf : Sanayi Bakanlığı
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Özel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Macaristan temasları hakkında Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Kacır Savunma Sanayi konusunda iki ülkenin işbirliği potansiyelinin önümüzdeki süreçte gelişeceğini vurguladı.
Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasın üzerinden 100 yıl geçti. 2024 Yılını Türkiye- Macaristan Kültür Yılı olarak kutlamayı planlayan iki ülke ekonomik alanda da işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. 2024 yılı Türkiye ile Macaristan arasında aynı zamanda savunma sanayinde yeni ortaklıkların gündeme geleceği bir yıl olacak.
Bunun ilk işareti geçtiğimiz hafta Macaristan’ı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın temasları sırasında ortaya çıktı. Türkiye’den 10 savunma sanayi firması ve kuruluşunun temsilcileri ile birlikte Macaristan’a giden Bakan Kacır, Macaristan Milli Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Bakan Kacır, iki günlük Macaristan ziyaretinin ardından, başkent Budapeşte'deki temaslarına ilişkin Sputnik’e şu değerlendirmeleri yaptı:
“Macaristan savunma sanayinde özellikle mevcut envanterini modernize etmeye dönük ciddi bir gayret içerisinde. Bizim de tarihi bağlarımız olan özellikle ticari ilişkilerimiz olan, yıllık ticaret hacmimizin 4 milyar dolar düzeyine çıkarabildiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Macaristan Başbakan’ının ortaya koyduğu yıllık ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğimiz bir ülke. Hali hazırda savuna sanayinde Nurol Makine ile Macaristan’daki paydaşları ile bir iş birliği var. Ejder- Yalçın kara araçlarının hem tedariki hem de ortak üretimi konusunda yürüyen bir proje var. Ama bunun ötesinde bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Macaristan’a 10 farklı savunma sanayi firmamız ve kurumumuzla birlikte gittik. Macaristan Savunma Bakanı ile uzunca bir görüşme yaptık. Aynı zamanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı ile de görüşmeler yaptık.”

‘Daha fazla işbirliğini hedefliyoruz’

Türkiye ile Macaristan’ın savunma sanayi firmaları arasında temasların olduğunun altını çizen Bakan Kacır “Önümüzdeki dönemde savunma sanayi alanında hem tedarik hem ortak üretim konusunda neler yapabileceğimiz konuştuk. Gerek kara araçları, gerek hava araçları, gerekse elektronik sistemler konusunda birlikte önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliği yapmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz dönemde teknik alanda karşılıklı ziyareteler kapsamında özel ilgi alanlarına giren projeler oldu. Bunları ilerletmek önceliğimiz. Ama biz daha geniş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Macaristan hem NATO üyesi hem de AB üyesi bir ülke. Biz daha önce NATO üyesi ülkelere savunma sanayi ihracatları yaptık. Polonya, Romanya gibi ülkelere önemli savunma sanayi ihracatlarımız oldu. Önümüzdeki dönemde biz Maceristan’ın da savunma sanayimizden istifade edeceğini, birlikte karşılıklı kabiliyetlerimizi paylaşabileceğimizi ve geliştirebileceğimizi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
TÜRKİYE
Sanayi Bakanı Kacır: Rus iş insanlarının yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz
6 Eylül, 10:49
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