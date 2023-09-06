https://sputniknews.com.tr/20230906/sanayi-bakani-kacir-rus-is-insanlarinin-yatirimlarini-desteklemeye-devam-edecegiz---1075232571.html
Sanayi Bakanı Kacır: Rus iş insanlarının yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz
Sanayi Bakanı Kacır: Rus iş insanlarının yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Soçi’deki görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rus iş insanlarının Türkiye’de önemli... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T10:49+0300
2023-09-06T10:49+0300
2023-09-06T10:49+0300
türkiye
sanayi ve teknoloji bakanlığı
mehmet fatih kacır
rusya
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Rusya’nın Soçi kenti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bu ziyarete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde iki ülkenin teknoloji ve sanayi alanında yeni iş birlikleri ele alındı. Karşılıklı yatırımlar konusu da liderler tarafından masaya yatırılan konular arasındaydı.Kabine toplantısı sonrasında Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Sanayi Bakanı Kacır görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, rusya
sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, rusya
Sanayi Bakanı Kacır: Rus iş insanlarının yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Soçi’deki görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rus iş insanlarının Türkiye’de önemli yatırımları olduğuna dikkat çekerek bu yatırımların desteklenmeye devam edeceğini belirtti.
Rusya’nın Soçi kenti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bu ziyarete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
Heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde iki ülkenin teknoloji ve sanayi alanında yeni iş birlikleri ele alındı. Karşılıklı yatırımlar konusu da liderler tarafından masaya yatırılan konular arasındaydı.
Kabine toplantısı sonrasında Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Sanayi Bakanı Kacır görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Rus iş insanlarının Türkiye’de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımlar devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Pek çok ülkenin olduğu gibi Rusya’dan Türkiye çok yoğun bir yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda stratejik iş birlikleri de mümkün Rusya ile. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu işbirliklerini artırmak istiyoruz. Savunma sanayinde de bazı görüşmeler yapılıyor.”