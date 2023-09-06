Sanayi Bakanı Kacır: Rus iş insanlarının yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz

“Rus iş insanlarının Türkiye’de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımlar devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Pek çok ülkenin olduğu gibi Rusya’dan Türkiye çok yoğun bir yatırım ilgisi var. Bazı alanlarda stratejik iş birlikleri de mümkün Rusya ile. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu işbirliklerini artırmak istiyoruz. Savunma sanayinde de bazı görüşmeler yapılıyor.”