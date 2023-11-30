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Prof. Dr. Naci Görür 4 fay hattı saydı: 'Rüyalarımı kaçırıyor'
Prof. Dr. Naci Görür 4 fay hattı saydı: 'Rüyalarımı kaçırıyor'
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında "O bölge benim rüyalarımı kaçırıyor" diyerek yeni uyarılarda bulundu. Görür 4 fay... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
naci görür
fay hattı
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Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Görür, "O bölge gerçekten benim rüyalarımı kaçıyor. Bunun sebebini harita üzerinden anlatmak isterim" ifadelerini kullandı. Görür şunları söyledi:
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deprem, naci görür, fay hattı, doğu anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), artçı
deprem, naci görür, fay hattı, doğu anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), artçı

Prof. Dr. Naci Görür 4 fay hattı saydı: 'Rüyalarımı kaçırıyor'

12:01 30.11.2023
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AA
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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında "O bölge benim rüyalarımı kaçırıyor" diyerek yeni uyarılarda bulundu. Görür 4 fay hattını sayarak "Sadece ben değil uluslararası deprem bilimcilerde burada deprem beklemektedir" dedi. Deprem uzmanı ayrıca, en az 7.4 büyüklüğünde deprem tehlikesi olduğunu söyledi.
Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Görür, "O bölge gerçekten benim rüyalarımı kaçıyor. Bunun sebebini harita üzerinden anlatmak isterim" ifadelerini kullandı.
Görür şunları söyledi:
"Şurası Bingöl Karlıova. Buradan Kuzey Anadolu Fay’ı geliyor, burada düğümleniyor. Bu muazzam Kuzey Anadolu Fay’ı… 1600 kilometre uzunluğunda dünyanın en aktif faylarından biri. Ülkemizde büyük depremler ne zamana olmuş ise çoğunlukla bu fay sonucudur. Bu Karlıova’dan başlayıp Hatay’a gelen, son 6 Şubat depremlerini üreten Doğu Anadolu Fayı’dır. Bakın bu Erzincan ile Bingöl Karlıova arasındaki şu kısım bizim Yedisu Fayı dediğimiz faydır. Bu fay uzun süredir deprem üretmemiştir. Stres biriktirmektedir. Buradaki en son deprem 1784'te oldu. Burada 250 senede bir deprem oluyor. Bu yılın üzerinde 250 seneyi koyduğumuzda da bugünlere ulaşıyoruz. Sadece ben değil uluslararası deprem bilimcilerde burada deprem beklemektedir. Bu yazılıyor, çiziliyor. Erzincan ile Karlıova arasındaki kısım kırılacak. Erzincan’da olan hem 1982 hem 1939 depremlerinin stres yüklediği ve henüz kırılmayan yer burası. En az 7.4 deprem tehlikesi var. Bu bir, ikincisi ise burada Ovacık Fayı var. Ovacık Fayı da büyük depremlerden stres yüklenmiş olabilir. Veya burada diyelim ki 1982 Erzincan depremi ile stres seviyesi değişmiş olabilir. Burası yavaş bir fay… Yani stresi çok yavaş biriktiriyor. Yani birkaç bin senede bir 7’nin üzerinde deprem üretecek bir fay. Burada en son depremi bilmiyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama kafamızda bir soru var. Üçüncüsü ise Nazimiye Fayı… Nazimiye Fayı’nda ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Gelelim buraya. İşte Karlıova ile Bingöl arasındaki kesim. Yine çok korktuğumuz kesim. Doğu Anadolu Fayı’nın en uç kısmı. Bu son depremlerden burası da stres biriktirmiş olabilir. Şimdi Tunceli bunların ortasında duruyor. Pülümür buranın dibinde duruyor. Yer bilimciler olarak biz, bu ülkenin evladı olarak; halkımızı, devletimizi, yerel yönetimlerimizi uyarmak mecburiyetindeyiz. Ben gece yatağa girdiğimiz zaman düşünüyorum. Herhangi bir gece, sabah kalkarsınız burada bir deprem olmuş olabilir. Neden olabilir? Bilimsel kanıtlar var. Bu dediğim gibi en son depremlerden dolayı 1982-1939 burası kırılmamış. Stres birikmiş demek buraya kayaları parçalayacak kuvvet birikmiş demektir. O kuvvet kayaları parçaladığı zaman burası şak diye kırılıp deprem üretecek."
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
TÜRKİYE
Kahramanmaraş ve Balıkesir'de deprem meydana geldi
28 Kasım, 06:55
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