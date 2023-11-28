https://sputniknews.com.tr/20231128/kahramanmarasta-deprem-1077851790.html
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, saat 04.32'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T06:55+0300
2023-11-28T06:55+0300
2023-11-28T06:55+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
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Kahramanmaraş'ta gece geç saatlerde deprem meydana geldi.Deprem, yerin 6.99 KM derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntı moment büyüklüğü ölçütüyle kayda alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/ahmet-ercan-tarih-vererek-uyardi-79-buyuklugunde-depremi-gorecektir-1077788687.html
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deprem, kahramanmaraş, afad
deprem, kahramanmaraş, afad
Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, saat 04.32'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta gece geç saatlerde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6.99 KM derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntı moment büyüklüğü ölçütüyle kayda alındı.