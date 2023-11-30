https://sputniknews.com.tr/20231130/kim-milyoner-olmak-isterde-dort-islem-sorusu-bilinemedi-1077943218.html

Kim Milyoner Olmak İster'de 'dört işlem' sorusu bilinemedi

Kim Milyoner Olmak İster'de 'dört işlem' sorusu bilinemedi

Kim Milyoner Olmak İster'de bir kişi, "1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

kim milyoner olmak ister

kenan imirzalıoğlu

soru

işlem

matematik

yarışma

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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacıya matematik sorusu soruldu. Yarışmacı, "1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı.Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu. Sorunun cevabını bulmayan yarışmacı, telefon jokerine başvurmaya karar verdi ama telefonun ucundaki kişi de kendisine yardımcı olamadı.Arkadaşı için "ODTÜ mezunu bilemedi" diyen yarışmacı, işin içinden çıkamayınca yarı yarıya joker hakkını da kullandı.Dört işlem sorusunu bilemeyen yarışmacı elendi.Sorunun cevabı ne?1,2,3,4 ve 5 sayılarının ortalamasını almak için bütün sayılar toplanıyor. Toplam 15. 15 sayısı da 5 adet rakam olması sebebiyle 5'e bölünüyor ve 3 sonucuna ulaşılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231106/kim-milyoner-olmak-isterde-filistin-soruldu-1077111378.html

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