https://sputniknews.com.tr/20231130/kim-milyoner-olmak-isterde-dort-islem-sorusu-bilinemedi-1077943218.html
Kim Milyoner Olmak İster'de 'dört işlem' sorusu bilinemedi
Kim Milyoner Olmak İster'de 'dört işlem' sorusu bilinemedi
Kim Milyoner Olmak İster'de bir kişi, "1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T11:32+0300
2023-11-30T11:32+0300
2023-11-30T11:34+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
kenan imirzalıoğlu
soru
işlem
matematik
yarışma
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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacıya matematik sorusu soruldu. Yarışmacı, "1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı.Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu. Sorunun cevabını bulmayan yarışmacı, telefon jokerine başvurmaya karar verdi ama telefonun ucundaki kişi de kendisine yardımcı olamadı.Arkadaşı için "ODTÜ mezunu bilemedi" diyen yarışmacı, işin içinden çıkamayınca yarı yarıya joker hakkını da kullandı.Dört işlem sorusunu bilemeyen yarışmacı elendi.Sorunun cevabı ne?1,2,3,4 ve 5 sayılarının ortalamasını almak için bütün sayılar toplanıyor. Toplam 15. 15 sayısı da 5 adet rakam olması sebebiyle 5'e bölünüyor ve 3 sonucuna ulaşılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/kim-milyoner-olmak-isterde-filistin-soruldu-1077111378.html
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kim milyoner olmak ister, kenan imirzalıoğlu, soru, işlem, matematik, yarışma
kim milyoner olmak ister, kenan imirzalıoğlu, soru, işlem, matematik, yarışma
Kim Milyoner Olmak İster'de 'dört işlem' sorusu bilinemedi
11:32 30.11.2023 (güncellendi: 11:34 30.11.2023)
Kim Milyoner Olmak İster'de bir kişi, "1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı.
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacıya matematik sorusu soruldu.
Yarışmacı, "1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusunda tüm jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı.
Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu. Sorunun cevabını bulmayan yarışmacı, telefon jokerine başvurmaya karar verdi ama telefonun ucundaki kişi de kendisine yardımcı olamadı.
Arkadaşı için "ODTÜ mezunu bilemedi" diyen yarışmacı, işin içinden çıkamayınca yarı yarıya joker hakkını da kullandı.
Dört işlem sorusunu bilemeyen yarışmacı elendi.
1,2,3,4 ve 5 sayılarının ortalamasını almak için bütün sayılar toplanıyor. Toplam 15. 15 sayısı da 5 adet rakam olması sebebiyle 5'e bölünüyor ve 3 sonucuna ulaşılıyor.