https://sputniknews.com.tr/20231106/kim-milyoner-olmak-isterde-filistin-soruldu-1077111378.html
Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin soruldu
Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin soruldu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Filistin sorusu soruldu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Gazze'de yaşananlara dair konuşarak "Görüntüleri izlemeye... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T10:20+0300
2023-11-06T10:20+0300
2023-11-06T10:20+0300
yaşam
kenan imirzalıoğlu
kim milyoner olmak ister
filistin
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.1 milyon TL'lik soru Filistin ile ilgiliydi. Soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" denildi.Soru üzerine Filistin'de yaşananlara ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu, "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki sivil insanların ölümü son bulur. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/zehra-gunes-kim-milyoner-olmak-ister-programina-katildi-fenerbahce-sorusunu-kahramanina-sordu-1076882288.html
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kenan imirzalıoğlu, kim milyoner olmak ister, filistin
kenan imirzalıoğlu, kim milyoner olmak ister, filistin
Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin soruldu
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Filistin sorusu soruldu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Gazze'de yaşananlara dair konuşarak "Görüntüleri izlemeye dayanamıyoruz, içimiz yanıyor." dedi.
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.
1 milyon TL'lik soru Filistin ile ilgiliydi. Soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" denildi.
Soru üzerine Filistin'de yaşananlara ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu, "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki sivil insanların ölümü son bulur. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.