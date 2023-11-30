https://sputniknews.com.tr/20231130/istanbuldaki-bazi-tunellerde-hiz-limiti-sabitlendi-1077965115.html

İstanbul'daki bazı tünellerde hız limiti sabitlendi

İstanbul'daki bazı tünellerde hız limiti sabitlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 8 tünelde araç sınıflarına göre farklı olan hız limitleri... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T20:00+0300

2023-11-30T20:00+0300

2023-11-30T20:00+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

buğra gökce

hız

hız limiti

hız sınırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077964958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a73d060f1d5aa4113716abd9ed6bbe8.jpg

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.Toplantıda, İstanbul'daki bazı tünellerde hız limitlerinin belirlenmesi teklifi görüşüldü.Teklifte, kentteki bazı tünellerde otomobiller ve diğer araçlar için hız limitlerinin farklı olduğu, bu durumun sürücüler nezdinde karışıklığa mahal verdiği ve şikayetlerin yaşandığı belirtildi.Tünellerde tek tip hız limitinin belirlenmesinin sürücüler nezdinde bu karışıklığı ortadan kaldıracağı vurgulanan teklifte, bütün araçlar için Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti saatte 80 kilometre, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli ve Çamlıca-Libadiye Tüneli için saatte 70 kilometre, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tüneli için saatte 50 kilometre olması önerildi.Teklif oy birliğiyle kabul edildi.Toplantıda ayrıca parkomat projeleri, sürücü güzergahları, servis taşımacılığının revize edilmesi ve 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi maddeleri görüşüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221204/istanbulda-taksi-soforlerinden-ucret-protestosu-1064135104.html

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökce, hız, hız limiti, hız sınırı