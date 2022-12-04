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İstanbul'da taksi şoförlerinden ücret protestosu: 'Taksi, otobüs ve minibüsten daha ucuz taşıyor'
İstanbul'da taksi şoförlerinden ücret protestosu: 'Taksi, otobüs ve minibüsten daha ucuz taşıyor'
İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. Taksiciler... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-04T09:14+0300
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İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.Şişli'de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına korna çalarak geldi.İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu.Çapar, "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar." dedi.Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." diye konuştu.Çapar, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi.Taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221203/erdogan-istanbula-2-bin-125-yeni-taksi-karari-isabetli-bir-karar-oldu-1064121133.html
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türkiye, taksi, istanbul, minibüs, eylem

İstanbul'da taksi şoförlerinden ücret protestosu: 'Taksi, otobüs ve minibüsten daha ucuz taşıyor'

09:13 04.12.2022 (güncellendi: 09:14 04.12.2022)
© AAİstanbul'da taksi şoförlerinden ücret protestosu
İstanbul'da taksi şoförlerinden ücret protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. Taksiciler, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi.
İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

Şişli'de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına korna çalarak geldi.
İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu.

Çapar, "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar." dedi.
Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." diye konuştu.

Çapar, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi.

Taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
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