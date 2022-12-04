https://sputniknews.com.tr/20221204/istanbulda-taksi-soforlerinden-ucret-protestosu-1064135104.html

İstanbul'da taksi şoförlerinden ücret protestosu: 'Taksi, otobüs ve minibüsten daha ucuz taşıyor'

İstanbul'da taksi şoförlerinden ücret protestosu: 'Taksi, otobüs ve minibüsten daha ucuz taşıyor'

İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. Taksiciler... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T09:13+0300

2022-12-04T09:13+0300

2022-12-04T09:14+0300

türkiye

türkiye

taksi

istanbul

minibüs

eylem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/04/1064134959_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_c7fe6da076a8d995bea661faa37d4913.jpg

İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.Şişli'de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına korna çalarak geldi.İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu.Çapar, "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar." dedi.Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." diye konuştu.Çapar, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi.Taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221203/erdogan-istanbula-2-bin-125-yeni-taksi-karari-isabetli-bir-karar-oldu-1064121133.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, taksi, istanbul, minibüs, eylem