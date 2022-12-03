https://sputniknews.com.tr/20221203/erdogan-istanbula-2-bin-125-yeni-taksi-karari-isabetli-bir-karar-oldu-1064121133.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararına ilişkin "Çok çok isabetli bir karar oldu. Bu... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T17:40+0300

2022-12-03T17:40+0300

2022-12-03T17:42+0300

türkiye

minibüs

izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

taksi

istanbul

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Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle bir araya gelen Erdoğan, buluşmanın hayırlara, hafta içinde alınan kararın da minibüsçü ve taksi camiası için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diledi.Minibüsçülerin sıkıntılarını bildiklerini, zaman zaman birçok minibüs ve taksi duraklarında bunları dinlediklerini aktaran Erdoğan, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin kabul edilmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:'Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum tabii çok daha tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi'Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok şeyi bildiklerini ama konuşamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 sürecinde dayanışma halinde el ele vererek yola devam edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda, minibüs odaları başkanlarının sorunlarını, değerlendirmelerini ve önerilerini de dinledi.Buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.Buluşmaya katılan minibüs odaları başkanları ve çok sayıda şoför, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Sputnik Türkiye

minibüs, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), taksi, istanbul