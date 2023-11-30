https://sputniknews.com.tr/20231130/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1077935213.html
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Barajlarda doluluk oranları İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyük iller başta olmak üzere Türkiye genelinde güncellendi. Marmara Bölgesi'nde etkili olan... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T06:33+0300
2023-11-30T06:33+0300
2023-11-30T06:33+0300
türkiye
istanbul
baraj
kuraklık
su
susuz
susuzluk
sağanak
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Türkiye geneli barajlardaki su oranı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlarla beraber gündeme geldi. Son verilere göre, kasım ayında aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.63 oldu. İstanbul'daki barajların doluluk oranları nasıl?Ömerli 235371000 47.62 Darlık 107500000 39.81 Elmalı 9600000 46.98 Terkos 162241000 14.08 Alibey 34143000 30.18 Büyükçekmece 148943000 9.31 Sazlıdere 88730000 9.6 Istrancalar 6231000 31.71 Kazandere 17424000 9.39Pabuçdere 58500000 7.01
https://sputniknews.com.tr/20231122/iski-paylasti-baraj-doluluk-oranlari-artti-1077669964.html
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istanbul'daki barajların doluluk oranları nasıl?,istanbul baraj doluluk,istanbul barajlarında ne kadar su kaldı,istanbul baraj doluluk oranı,iski baraj doluluk seviyesi
istanbul'daki barajların doluluk oranları nasıl?,istanbul baraj doluluk,istanbul barajlarında ne kadar su kaldı,istanbul baraj doluluk oranı,iski baraj doluluk seviyesi
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Barajlarda doluluk oranları İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyük iller başta olmak üzere Türkiye genelinde güncellendi. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti.
Türkiye geneli barajlardaki su oranı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlarla beraber gündeme geldi.
Son verilere göre, kasım ayında aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı.
Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.63 oldu.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları nasıl?
Büyükçekmece 148943000 9.31
Istrancalar 6231000 31.71