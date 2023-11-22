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İSKİ, baraj doluluk oranlarını paylaştı
İSKİ, baraj doluluk oranlarını paylaştı
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,07 yükselerek yüzde 23,25 seviyesine ulaştı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.Barajların doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57, Elmalı Barajı yüzde 44,17 seviyelerinde doluluğa erişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/yagmurlarin-ardindan-istanbuldaki-barajlarda-doluluk-orani-artti-mi-1077573694.html
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istanbulun ne kadar suyu kaldı,istanbul baraj dolulul,istanbul kuraklık
istanbulun ne kadar suyu kaldı,istanbul baraj dolulul,istanbul kuraklık

İSKİ, baraj doluluk oranlarını paylaştı

14:58 22.11.2023 (güncellendi: 14:59 22.11.2023)
© İHAİstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© İHA
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,07 yükselerek yüzde 23,25 seviyesine ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.
Barajların doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.
Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57, Elmalı Barajı yüzde 44,17 seviyelerinde doluluğa erişti.
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
YAŞAM
Yağmurların ardından İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı arttı mı?
20 Kasım, 10:55
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