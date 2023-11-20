https://sputniknews.com.tr/20231120/yagmurlarin-ardindan-istanbuldaki-barajlarda-doluluk-orani-artti-mi-1077573694.html

Yağmurların ardından İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı arttı mı?

Yağmurların ardından İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı arttı mı?

Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 10 günde... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T10:55+0300

2023-11-20T10:55+0300

2023-11-20T10:55+0300

yaşam

baraj

istanbul

yağış

kuraklık

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü (11 Kasım) öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 20.54'e çıkmıştı.Son 10 gündür, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 20 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 22.63'e yükseldi.10 günde ne kadar arttı?Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 6.45 artış sağladı. Öte yandan dün sabahtan bu sabaha, 1 günlük artış ise yüzde 2.09 oldu.İşte İstanbul'daki barajlarda son durum:Ömerli: 44.75Elmalı: 43Darlık: 36Alibey: 23.85Istrancalar: 21Terkos: 11Büyükçekmece: 7Sazlıdere: 7Kazandere: 5.87Papuçdere: 2.85

https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbulda-saganak-yagis-sonrasi-gokkusagi-olustu-1077389991.html

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