https://sputniknews.com.tr/20231130/icerik-ureticisi-pinar-fidan-ve-seda-yuzun-yatalak-yorumlari-tepki-cekti-1077948200.html

İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti

İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti

Komedyen Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün, sosyal medyada yayınlanan programlarında yatalak hastalarla ilgili yorumları tepki çekti. Programda komşu gürültüsünden... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T12:52+0300

2023-11-30T12:52+0300

2023-11-30T12:52+0300

yaşam

yatalak

youtube

içerik kaldırma

şaka

komedi

mizah

pınar fidan

seda yüz

espri

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Jiklet YouTube kanalında Pes isimli program yapan komedyenler Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yaptığı yatalak hasta şakası sosyal medyada tepki çekti.İkili, programda gürültüden rahatsız olan komşulara ilişkin yorum yaptı. Ardından söz, 'yatalak hasta' sebebiyle gece yapılan gürültüden şikayet olan komşulara geldi. Programda ikilinin yaptığı konuşma şu şekilde:Kadın komedyenlerin kullandıkları ifadeler tartışma yarattı. Sosyal medya yorumlarında komedyenlere destek olanlar da eleştirenler de oldu.

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yatalak, youtube, içerik kaldırma, şaka, komedi, mizah, pınar fidan, seda yüz, espri