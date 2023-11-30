https://sputniknews.com.tr/20231130/icerik-ureticisi-pinar-fidan-ve-seda-yuzun-yatalak-yorumlari-tepki-cekti-1077948200.html
İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti
İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti
Komedyen Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün, sosyal medyada yayınlanan programlarında yatalak hastalarla ilgili yorumları tepki çekti. Programda komşu gürültüsünden... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T12:52+0300
2023-11-30T12:52+0300
2023-11-30T12:52+0300
yaşam
yatalak
youtube
içerik kaldırma
şaka
komedi
mizah
pınar fidan
seda yüz
espri
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Jiklet YouTube kanalında Pes isimli program yapan komedyenler Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yaptığı yatalak hasta şakası sosyal medyada tepki çekti.İkili, programda gürültüden rahatsız olan komşulara ilişkin yorum yaptı. Ardından söz, 'yatalak hasta' sebebiyle gece yapılan gürültüden şikayet olan komşulara geldi. Programda ikilinin yaptığı konuşma şu şekilde:Kadın komedyenlerin kullandıkları ifadeler tartışma yarattı. Sosyal medya yorumlarında komedyenlere destek olanlar da eleştirenler de oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/kim-milyoner-olmak-isterde-dort-islem-sorusu-bilinemedi-1077943218.html
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yatalak, youtube, içerik kaldırma, şaka, komedi, mizah, pınar fidan, seda yüz, espri
yatalak, youtube, içerik kaldırma, şaka, komedi, mizah, pınar fidan, seda yüz, espri
İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti
Komedyen Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün, sosyal medyada yayınlanan programlarında yatalak hastalarla ilgili yorumları tepki çekti. Programda komşu gürültüsünden rahatsız olan yatalak hastalara ilişkin "Oda değiştiremiyor ama gece uyuyamazsan gündüz uyursun" ifadeleri kullanıldı.
Jiklet YouTube kanalında Pes isimli program yapan komedyenler Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yaptığı yatalak hasta şakası sosyal medyada tepki çekti.
İkili, programda gürültüden rahatsız olan komşulara ilişkin yorum yaptı. Ardından söz, 'yatalak hasta' sebebiyle gece yapılan gürültüden şikayet olan komşulara geldi.
Programda ikilinin yaptığı konuşma şu şekilde:
"Komşunun yatalak olması neyi değiştiriyor?"
"Kalkıp gelip şikayet edemez sonuçta."
"Bu bir avantaj değil mi? Ama oda değiştiremiyor. O gece uyuyamadın diyelim, ertesi gündüz uyursun, işin mi sarkıyor?"
"Komşunun akşam partisi varmış, bugün gündüz uyuyayım de."
Bir gözünü kapatmana bakar sadece."
Kadın komedyenlerin kullandıkları ifadeler tartışma yarattı. Sosyal medya yorumlarında komedyenlere destek olanlar da eleştirenler de oldu.