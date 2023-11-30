İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dinçşahin: Wilders toplumsal tabana hitap etmeye başladı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Zeytinyağı, et, baharatta hileye başvuruluyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Elektrik tesisatçısı sayısı yüz binden fazla ama bunlar belgeli değil'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
16:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
17:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
18:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna’nın 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok’
18:26
2 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
18:35
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
19:10
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
19:27
7 dk
SESLİ HABER
Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu için ‘kimyasal silah’ iddiası
20:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile dil öğrenme
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
18:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231130/icerik-ureticisi-pinar-fidan-ve-seda-yuzun-yatalak-yorumlari-tepki-cekti-1077948200.html
İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti
İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti
Komedyen Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün, sosyal medyada yayınlanan programlarında yatalak hastalarla ilgili yorumları tepki çekti. Programda komşu gürültüsünden... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T12:52+0300
2023-11-30T12:52+0300
yaşam
yatalak
youtube
içerik kaldırma
şaka
komedi
mizah
pınar fidan
seda yüz
espri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077947495_2:0:800:449_1920x0_80_0_0_11396ba554cfa24d41fff5156c1d0901.jpg
Jiklet YouTube kanalında Pes isimli program yapan komedyenler Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yaptığı yatalak hasta şakası sosyal medyada tepki çekti.İkili, programda gürültüden rahatsız olan komşulara ilişkin yorum yaptı. Ardından söz, 'yatalak hasta' sebebiyle gece yapılan gürültüden şikayet olan komşulara geldi. Programda ikilinin yaptığı konuşma şu şekilde:Kadın komedyenlerin kullandıkları ifadeler tartışma yarattı. Sosyal medya yorumlarında komedyenlere destek olanlar da eleştirenler de oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/kim-milyoner-olmak-isterde-dort-islem-sorusu-bilinemedi-1077943218.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077947495_201:0:800:449_1920x0_80_0_0_0aa9dbcd034e9a3bfb0a85e81036dc3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yatalak, youtube, içerik kaldırma, şaka, komedi, mizah, pınar fidan, seda yüz, espri
yatalak, youtube, içerik kaldırma, şaka, komedi, mizah, pınar fidan, seda yüz, espri

İçerik üreticisi Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yatalak yorumları tepki çekti

12:52 30.11.2023
© Fotoğraf : YouTubepınar fidan seda yüz
pınar fidan seda yüz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Komedyen Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün, sosyal medyada yayınlanan programlarında yatalak hastalarla ilgili yorumları tepki çekti. Programda komşu gürültüsünden rahatsız olan yatalak hastalara ilişkin "Oda değiştiremiyor ama gece uyuyamazsan gündüz uyursun" ifadeleri kullanıldı.
Jiklet YouTube kanalında Pes isimli program yapan komedyenler Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün yaptığı yatalak hasta şakası sosyal medyada tepki çekti.
İkili, programda gürültüden rahatsız olan komşulara ilişkin yorum yaptı. Ardından söz, 'yatalak hasta' sebebiyle gece yapılan gürültüden şikayet olan komşulara geldi.
Programda ikilinin yaptığı konuşma şu şekilde:
"Komşunun yatalak olması neyi değiştiriyor?"
"Kalkıp gelip şikayet edemez sonuçta."
"Bu bir avantaj değil mi? Ama oda değiştiremiyor. O gece uyuyamadın diyelim, ertesi gündüz uyursun, işin mi sarkıyor?"
"Komşunun akşam partisi varmış, bugün gündüz uyuyayım de."
Bir gözünü kapatmana bakar sadece."
Kadın komedyenlerin kullandıkları ifadeler tartışma yarattı. Sosyal medya yorumlarında komedyenlere destek olanlar da eleştirenler de oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışması - tartışmalı soru - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
YAŞAM
Kim Milyoner Olmak İster'de 'dört işlem' sorusu bilinemedi
11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала