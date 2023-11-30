https://sputniknews.com.tr/20231130/ibb-baskani-imamoglunun-ihaleye-fesat-karistirdigi-iddiasiyla-yargilandigi-dava-basladi-1077955507.html
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı dava başladı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı dava başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T15:22+0300
2023-11-30T15:22+0300
2023-11-30T15:36+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077467386_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_c33e3c9208d5ec9f12b73aa12704be9e.jpg
Ekrem İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı iddianın ikinci duruşması başladı.Söz konusu duruşmaya ise İmamoğlu'nun katılmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/imamoglu-hakkinda-ihaleye-fesat-karistirma-suclamasiyla-acilan-dava-ertelendi-1072498294.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077467386_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_31ff081de0e78334f24780c84e55f2cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, ibb
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı dava başladı
15:22 30.11.2023 (güncellendi: 15:36 30.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı iddianın ikinci duruşması başladı.
Söz konusu duruşmaya ise İmamoğlu'nun katılmadığı belirtildi.