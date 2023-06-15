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İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan dava ertelendi
İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan dava ertelendi
İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla açılan davanın... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:32+0300
2023-06-15T16:32+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ''ihaleye fesat karıştırdığı'' iddiasıyla yargılanmasına başlandı.Dava, İmamoğlu'nun ifadesinin alınması ve belediyenin ihalede zarar olup olmadığının sorulması için 30 Kasım'a ertelendi.Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.Duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı.Mahkeme; savunmasını yapan 6 sanığın duruşmalara katılmama talebini kabul etti, İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi.Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığının sorulmasına karar veren hakim duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin ''ihaleye fesat karıştırma'' suçundan yedişer yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar için ayrıca siyasi yasak da talep ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/imamoglu-ve-kilicdaroglu-yeniden-bir-araya-gelecek-1072479879.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan dava ertelendi

16:32 15.06.2023
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 30 Kasım'a ertelendi. Savcı, İmamoğlu için 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ''ihaleye fesat karıştırdığı'' iddiasıyla yargılanmasına başlandı.
Dava, İmamoğlu'nun ifadesinin alınması ve belediyenin ihalede zarar olup olmadığının sorulması için 30 Kasım'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı.
Mahkeme; savunmasını yapan 6 sanığın duruşmalara katılmama talebini kabul etti, İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığının sorulmasına karar veren hakim duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin ''ihaleye fesat karıştırma'' suçundan yedişer yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar için ayrıca siyasi yasak da talep ediliyor.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
POLİTİKA
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek
12:19
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