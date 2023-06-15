https://sputniknews.com.tr/20230615/imamoglu-hakkinda-ihaleye-fesat-karistirma-suclamasiyla-acilan-dava-ertelendi-1072498294.html

İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan dava ertelendi

İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan dava ertelendi

İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla açılan davanın... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T16:32+0300

2023-06-15T16:32+0300

2023-06-15T16:32+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ''ihaleye fesat karıştırdığı'' iddiasıyla yargılanmasına başlandı.Dava, İmamoğlu'nun ifadesinin alınması ve belediyenin ihalede zarar olup olmadığının sorulması için 30 Kasım'a ertelendi.Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.Duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı.Mahkeme; savunmasını yapan 6 sanığın duruşmalara katılmama talebini kabul etti, İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi.Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığının sorulmasına karar veren hakim duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin ''ihaleye fesat karıştırma'' suçundan yedişer yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar için ayrıca siyasi yasak da talep ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230615/imamoglu-ve-kilicdaroglu-yeniden-bir-araya-gelecek-1072479879.html

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)