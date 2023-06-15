https://sputniknews.com.tr/20230615/imamoglu-ve-kilicdaroglu-yeniden-bir-araya-gelecek-1072479879.html
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek
Seçimlerde aldığı yenilginin ardından CHP’de başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor. Dün Çankaya Ahlatlıbel’de bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T12:19+0300
2023-06-15T12:19+0300
2023-06-15T12:19+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Gazete Pencere’de yer alan habere göre, Mart 2024 seçimlerine kısa bir süre kalırken, bir an önce bu tablo kırılması ve “yeni bir soluk” gerektiğini dile getirdiği belirtilen İmamoğlu’nun vurgu yaptığı bir diğer noktanın da bu değişime CHP’nin öncülük etmesi gerektiği olduğu ifade edildi. İmamoğlu’nun ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin iktidar partisinin seçim startı verdiğini ve çalışmalarına başladığını da aktararak, olası riskleri de dile getirdiği öğrenildi.Kılıçdaroğlu ise tüm bu tespitler ışığında İmamoğlu’ndan kapsamlı bir çalışma yapabileceğini ve çalışmanın bitiminde yeniden değerlendirme için bir araya gelebileceklerini aktardı.İki isim arasındaki bu değerlendirme görüşmesinin önümüzdeki günlerde ya da bayram tatili sonrasında olabileceği belirtiliyor.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek
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Seçimlerde aldığı yenilginin ardından CHP’de başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor. Dün Çankaya Ahlatlıbel’de bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi.
Gazete Pencere’de yer alan haber
e göre, Mart 2024 seçimlerine kısa bir süre kalırken, bir an önce bu tablo kırılması ve “yeni bir soluk” gerektiğini dile getirdiği belirtilen İmamoğlu’nun vurgu yaptığı bir diğer noktanın da bu değişime CHP’nin öncülük etmesi gerektiği olduğu ifade edildi.
İmamoğlu’nun ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin iktidar partisinin seçim startı verdiğini ve çalışmalarına başladığını da aktararak, olası riskleri de dile getirdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu ise tüm bu tespitler ışığında İmamoğlu’ndan kapsamlı bir çalışma yapabileceğini ve çalışmanın bitiminde yeniden değerlendirme için bir araya gelebileceklerini aktardı.
İki isim arasındaki bu değerlendirme görüşmesinin önümüzdeki günlerde ya da bayram tatili sonrasında olabileceği belirtiliyor.