İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
OMSD Genel Sekreteri Yılmaz: Yeşil mutabakatın olmadığı bir dünyadan korkmalıyız
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 2 kilo ağırlığında mesane taşı!
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
124 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230615/imamoglu-ve-kilicdaroglu-yeniden-bir-araya-gelecek-1072479879.html
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek
Seçimlerde aldığı yenilginin ardından CHP’de başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor. Dün Çankaya Ahlatlıbel’de bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T12:19+0300
2023-06-15T12:19+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072421777_44:0:1454:793_1920x0_80_0_0_3a1217595406eaa9ac4d18aaa71ca65a.jpg
Gazete Pencere’de yer alan habere göre, Mart 2024 seçimlerine kısa bir süre kalırken, bir an önce bu tablo kırılması ve “yeni bir soluk” gerektiğini dile getirdiği belirtilen İmamoğlu’nun vurgu yaptığı bir diğer noktanın da bu değişime CHP’nin öncülük etmesi gerektiği olduğu ifade edildi. İmamoğlu’nun ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin iktidar partisinin seçim startı verdiğini ve çalışmalarına başladığını da aktararak, olası riskleri de dile getirdiği öğrenildi.Kılıçdaroğlu ise tüm bu tespitler ışığında İmamoğlu’ndan kapsamlı bir çalışma yapabileceğini ve çalışmanın bitiminde yeniden değerlendirme için bir araya gelebileceklerini aktardı.İki isim arasındaki bu değerlendirme görüşmesinin önümüzdeki günlerde ya da bayram tatili sonrasında olabileceği belirtiliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072421777_221:0:1278:793_1920x0_80_0_0_14115d4e4920657dcc80f95ef25e5231.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek

12:19 15.06.2023
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
Abone olTelegram
Seçimlerde aldığı yenilginin ardından CHP’de başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor. Dün Çankaya Ahlatlıbel’de bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi.
Gazete Pencere’de yer alan habere göre, Mart 2024 seçimlerine kısa bir süre kalırken, bir an önce bu tablo kırılması ve “yeni bir soluk” gerektiğini dile getirdiği belirtilen İmamoğlu’nun vurgu yaptığı bir diğer noktanın da bu değişime CHP’nin öncülük etmesi gerektiği olduğu ifade edildi.
İmamoğlu’nun ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin iktidar partisinin seçim startı verdiğini ve çalışmalarına başladığını da aktararak, olası riskleri de dile getirdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu ise tüm bu tespitler ışığında İmamoğlu’ndan kapsamlı bir çalışma yapabileceğini ve çalışmanın bitiminde yeniden değerlendirme için bir araya gelebileceklerini aktardı.
İki isim arasındaki bu değerlendirme görüşmesinin önümüzdeki günlerde ya da bayram tatili sonrasında olabileceği belirtiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала