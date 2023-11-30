https://sputniknews.com.tr/20231130/fransada-telekulak-davasinda-sarkozy-hakkinda-1-yil-hapis-cezasi-istendi-1077968643.html
Fransa'da 'telekulak' davasında Sarkozy hakkında 1 yıl hapis cezası istendi
Fransa'da 'telekulak' davasında Sarkozy hakkında 1 yıl hapis cezası istendi
Fransa'da savcılık, 2012'de kaybettiği seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçladığı eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T22:38+0300
2023-11-30T22:38+0300
2023-11-30T22:38+0300
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Fransız basınındaki haberlere göre, 8 Kasım'dan bu yana Bygmalion olarak bilinen "telekulak" davası Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülüyor.Dava kapsamında savcılık Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası istedi. Seçim harcamalarını parti faaliyeti gibi gösterme suçlaması"Telekulak" davası kapsamında Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon euro'luk harcamanın 20,3 milyon euro üzerine çıkarak 42,8 milyon euro harcadığı belirtiliyor.Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Eski Fransa Cumhurbaşkanı mahkeme kararını temyize taşımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html
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fransa, avrupa, telekulak, telekulak, bygmalion
Fransa'da 'telekulak' davasında Sarkozy hakkında 1 yıl hapis cezası istendi
Fransa'da savcılık, 2012'de kaybettiği seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçladığı eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etti.
Fransız basınındaki haberlere göre, 8 Kasım'dan bu yana Bygmalion olarak bilinen "telekulak" davası Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülüyor.
Dava kapsamında savcılık Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası istedi.
Seçim harcamalarını parti faaliyeti gibi gösterme suçlaması
"Telekulak" davası kapsamında Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon euro'luk harcamanın 20,3 milyon euro üzerine çıkarak 42,8 milyon euro harcadığı belirtiliyor.
Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.
Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.
Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı mahkeme kararını temyize taşımıştı.