https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html

Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı

Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsünü koruyarak Rusya ile Avrupa arasında köprü olması gerektiğini söyledi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T16:01+0300

2023-08-17T16:01+0300

2023-08-17T16:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Le Figaro gazetesine demeç veren Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna krizine ilişkin genel bakışını anlattı.Kiev'den Rusya ile AB arasında seçim yapmasını istemenin bu zorlu bölgenin tarihi ve coğrafyasıyla çeliştiğini kaydeden Sarkozy, Ukrayna'nın misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu savundu."Kiev, Kırım'ın geri alınmasıyla ilgili fikirden vazgeçmeli. Zira yarımadanın nüfusu, kendini her zaman Rus hissetti" diye devam eden Sarkozy, Ukrayna'nın doğu ve güneyinde yer alan ve Rusya'ya bağlanan diğer bölgeler için de aynı yolun izlenmesini tavsiye etti.

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ukrayna, ukrayna krizi, nicolas sarkozy, fransa, doğu, batı, batılı ülkeler, ab, avrupa, asya, rusya