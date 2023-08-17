https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html
Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı
Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsünü koruyarak Rusya ile Avrupa arasında köprü olması gerektiğini söyledi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T16:01+0300
2023-08-17T16:01+0300
2023-08-17T16:01+0300
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Le Figaro gazetesine demeç veren Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna krizine ilişkin genel bakışını anlattı.Kiev'den Rusya ile AB arasında seçim yapmasını istemenin bu zorlu bölgenin tarihi ve coğrafyasıyla çeliştiğini kaydeden Sarkozy, Ukrayna'nın misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu savundu."Kiev, Kırım'ın geri alınmasıyla ilgili fikirden vazgeçmeli. Zira yarımadanın nüfusu, kendini her zaman Rus hissetti" diye devam eden Sarkozy, Ukrayna'nın doğu ve güneyinde yer alan ve Rusya'ya bağlanan diğer bölgeler için de aynı yolun izlenmesini tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-aktorden-zelenskiye-uyusturucu-tedavisi-gormelisin-1074717770.html
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ukrayna, ukrayna krizi, nicolas sarkozy, fransa, doğu, batı, batılı ülkeler, ab, avrupa, asya, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, nicolas sarkozy, fransa, doğu, batı, batılı ülkeler, ab, avrupa, asya, rusya
Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsünü koruyarak Rusya ile Avrupa arasında köprü olması gerektiğini söyledi.
Le Figaro gazetesine demeç veren Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna krizine ilişkin genel bakışını anlattı.
Kiev'den Rusya ile AB arasında seçim yapmasını istemenin bu zorlu bölgenin tarihi ve coğrafyasıyla çeliştiğini kaydeden Sarkozy, Ukrayna'nın misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu savundu.
"Kiev, Kırım'ın geri alınmasıyla ilgili fikirden vazgeçmeli. Zira yarımadanın nüfusu, kendini her zaman Rus hissetti" diye devam eden Sarkozy, Ukrayna'nın doğu ve güneyinde yer alan ve Rusya'ya bağlanan diğer bölgeler için de aynı yolun izlenmesini tavsiye etti.