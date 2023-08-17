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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html
Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı
Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsünü koruyarak Rusya ile Avrupa arasında köprü olması gerektiğini söyledi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T16:01+0300
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Le Figaro gazetesine demeç veren Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna krizine ilişkin genel bakışını anlattı.Kiev'den Rusya ile AB arasında seçim yapmasını istemenin bu zorlu bölgenin tarihi ve coğrafyasıyla çeliştiğini kaydeden Sarkozy, Ukrayna'nın misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu savundu."Kiev, Kırım'ın geri alınmasıyla ilgili fikirden vazgeçmeli. Zira yarımadanın nüfusu, kendini her zaman Rus hissetti" diye devam eden Sarkozy, Ukrayna'nın doğu ve güneyinde yer alan ve Rusya'ya bağlanan diğer bölgeler için de aynı yolun izlenmesini tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-aktorden-zelenskiye-uyusturucu-tedavisi-gormelisin-1074717770.html
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Sarkozy: Ukrayna, tarafsız statüde kalıp Rusya ile Avrupa arasında köprü olmalı

16:01 17.08.2023
© Sputnik / Michael Klimentyev / Multimedya arşivine gidinEski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Michael Klimentyev
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsünü koruyarak Rusya ile Avrupa arasında köprü olması gerektiğini söyledi.
Le Figaro gazetesine demeç veren Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna krizine ilişkin genel bakışını anlattı.

Kiev'den Rusya ile AB arasında seçim yapmasını istemenin bu zorlu bölgenin tarihi ve coğrafyasıyla çeliştiğini kaydeden Sarkozy, Ukrayna'nın misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu savundu.

"Kiev, Kırım'ın geri alınmasıyla ilgili fikirden vazgeçmeli. Zira yarımadanın nüfusu, kendini her zaman Rus hissetti" diye devam eden Sarkozy, Ukrayna'nın doğu ve güneyinde yer alan ve Rusya'ya bağlanan diğer bölgeler için de aynı yolun izlenmesini tavsiye etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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